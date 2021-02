Este fin de semana, Gabriel Biestro Medinilla dio a conocer a través de sus redes sociales que se registró como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Puebla capital por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Mediante un video, el actual presidente del Congreso del Estado informó que primero será el ganador de la encuesta interna del partido emanado del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego se dijo posible victorioso por ganar la silla del Palacio Municipal de Puebla.

Mediante un discurso, Biestro Medinilla se calificó como un contendiente honesto, "transparente e intachable en todo lo que ha hecho".

“Estoy optimista, no nada más por participar, sino de ser un militante fundador y constructor de lo que hoy es nuestro partido. Puedo decirles que nunca he estado en un tema de corrupción, no tengo padrinos políticos".

Este 7 de febrero se acaba el plazo para la inscripción de aspirantes a presidentes municipales por parte de Morena, quienes deberán esperar la convocatoria de la encuesta que aplicará la Comisión Nacional de Elecciones (CEN) para elegir al mejor posicionado.

Amigas y amigos de #MORENA: Me inscribí como contendiente a la candidatura por la Presidencia Municipal de #Puebla con mi partido #MORENA, con mucho orgullo de ser de la cantera, de tener una carrera intachable y sin ninguna duda de que vamos a ganar. https://t.co/JT1AGC4IVp — Gabriel Biestro (@Biestro) February 7, 2021

Gabriel Biestro ha sido respaldado en un par de ocasiones por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, muestra de ello fue el pasado 12 de enero cuando el mandatario estatal lo calificó de "ser un líder parlamentario muy capaz".