Claudia Rivera Vivanco, Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga Lila, son algunos de los presidentes municipales que buscarán la reelección por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, respectivamente.

Este fin de semana dichos personajes se registraron para poder ser postulados nuevamente por su instituto político o coalición del que emanaron.

Quienes ya se bajaron de la contienda, son el senador Alejandro Armenta Mier, por Puebla capital y el alcalde de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López.

Dichos alcaldes no la tienen fácil, debido a que no son los únicos que se registraron para ser primeros regidores de sus municipios.

Por ejemplo en Puebla, ya alzaron la mano distintos personajes, sobre todo Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso de Puebla, el más fuerte contendiente de Rivera Vivanco.

En tanto, en San Andrés Cholula, se espera que por lo menos cuatro morenistas se registren, entre quienes destaca Adán Xicale Huitle, también el más duro contrincante de Pérez Popoca.

En San Pedro Cholula, se espera el registro de al menos tres o cuatro aspirantes con pocas posibilidades como Julio Lorenzini, Alejandro Oaxaca, hasta de más peso político como la diputada Tonantzin Fernández y de último minuto, José Juan Espinosa Torres.

Este último quiere repetir en el cargo, aunque aún está abierta una investigación en su contra por presunta malversación de fondos cuando fue alcalde por dicha demarcación.

Los nuevos tiempos

Pasaron a la historia las grandes multitudes con acarreos con globos, vivas y estruendosas porras para los aspirantes a las presidencias municipales. El coronavirus llegó a cambiarlo.

Ahora, tan sólo en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los registros son por internet y sus anuncios por sus plataformas de redes sociales.

En el Partido Revolucionario institucional (PRI), aunque los registros fueron de manera presencial para quienes quieren ser diputados federales, lo hicieron de manera muy discreta, sin su acostumbrado acarreo.

En tanto, en el Partido Acción Nacional (PAN), aunque la disputa aún está en ciernes, se espera lo mismo, registros en línea y sin los acostumbrados mítines.

Los registros preelectorales, son un preámbulo de las campañas que se vivirán en unos meses, donde los mítines serán cosa del pasado y quien se atreva a hacerlos, le podría salir contraproducente.

Antes, la clase política en los eventos multitudinarios, demostraba su músculo, pero ahora tendrán que reinventarse, sobre todo en las plataformas digitales, para llegar a los votantes.

Los registros

Claudia Rivera Vivanco, es la única que ha anunciado oficialmente su inscripción al proceso interno de su partido Morena, para competir para ser candidata por segunda ocasión al gobierno municipal.

"Atendiendo la convocatoria me inscribí al proceso interno de mi partido esto para darle continuidad a la transformación de Puebla", dijo en videoconferencia de prensa.

Para la misma transmisión, no utilizó las cuentas del ayuntamiento, sino una creadas expresamente para iniciar su carrera por la reelección, incluso ya se crearon nuevas cuentas en redes sociales.

Explicó que esperará los tiempos marcados por el Instituto Electoral del Estado (IEE) para presentar su licencia al cargo de edil y dejarle el lugar a su suplente Argelia Arriaga García.

La ahora aspirante oficial a la candidatura de Morena a la alcaldía, confió que el proceso interno sea limpio, por lo que convocó a sus compañeros a mesas de trabajo y a un diálogo que abone a la unidad.

Durante la presentación estuvieron presentes el regidor con licencia Iván Camacho y el secretario de movilidad Eduardo Covián.

Las Cholulas

Mientras tanto, quienes han guardado silencio hasta el momento son los alcaldes de San Pedro y San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga Lila.

Sin embargo, fuentes al interior de Morena, confirmaron que ambos se registraron para buscar la reelección en sus demarcaciones.

Apenas el jueves pasado, Luis Alberto Arriaga, mantuvo en suspenso su decisión si irá por la reelección ante la prensa.

“A mí lo que me da gusto es que mi partido esté ya listo y echando en marcha lo que viene para el próximo proceso electoral".

"No me gustará que me anden castigando por hablar bien de mi partido, no tengo otra cosa que decir, mejor en su momento nos sentemos juntos hagamos una charla política en un horario que me lo permita”, dijo.

-¿El fin de semana entonces determinará?

-Sí y vamos a platicar, ya buscaremos un espacio para hablar de política en general, pero ahora no es el momento, no es el tiempo, respetando la investidura de presidente municipal.

“Si digo sí o si digo no, lo que sea va a ser utilizado en mi contra, entonces mejor dejémoslo ahí y respetemos los tiempos”, aseveró.

Por su parte la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, también se abstuvo en los últimos días de autodestaparse y dijo que esperaría los tiempos.

“Estoy enfocada a mi ejercicio de presidenta, no estoy pensando en otras cosas, concentradas en el hoy, mañana, mañana quien sabe si llegue”, dijo la alcaldesa.

Indicó que ahora lo importante no es salir a hablar de los asuntos políticos, sino la manera de enfrentar la contingencia por covid-19.

“Que no sea lo político lo que termine de romper más los lazos que ya son de por si endebles por los temas de salud”, dijo.

-¿En su momento ya te definirás?

-No podemos ni siquiera hablar de mañana, hoy con la contingencia podemos platicar y mañana las circunstancias de la vida pueden ser otras. Platiquemos en lo de hoy y lo de hoy es trabajo en San Andrés Cholula.