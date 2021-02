Momentánea y públicamente, Claudia Rivera Vivanco suma a la vista a Jorge Iván Camacho Mendoza y a Jorge Eduardo Covián Carrizales rumbo a alcanzar la candidatura de Morena para aparecer en la lista electoral del domingo seis de junio, en su intento de reelegirse en la alcaldía.

Camacho Mendoza y Covián Carrizales quieren aparecer en la boleta electoral pero primero deberán ganar el proceso interno, después la famosa tómbola o catafixia de Morena para conocer los distritos.

El expanista y regidor independiente, Jorge Eduardo Covián, advirtió que no confrontará ni polemizará con candidatos o aspirantes de otros partidos políticos

Además tampoco, dijo, no entrará al juego de las descalificaciones en contra de Claudia Rivera Vivanco porque a los "chillidos de marranos" no se les hace caso.

Bajo ese panorama, señaló que así evitarán distracciones de quienes no quieren dejar sus privilegios desde el poder y únicamente denostarán.

"Eso es normal, cuando a los marranos les quitas la mazorca, lo que hacen es dar de chillidos, pero nosotros no nos vamos a distraer en eso, nos vamos a concentrar en el proceso de transformación que los ciudadanos tanto quieren", subrayó.

Dijo que los ciudadanos no quieren al viejo régimen, pero arremetió en contra de las alianzas de la oposición para intentar parar el desarrollo de a la "Cuarta Transformación".

Ante esa perspectiva, pidió a los ciudadanos regresar la mirada al pasado para sumar un proceso de unidad, desdeñando las descalificaciones de la oposición.

Consideró que en el pasado reciente los ciudadanos determinaron poner un alto a gobiernos corruptos, acostumbrados al dispendio y al clasismo que siempre pisoteó a los ciudadanos.

"Los ciudadanos ya saben que es lo que no quieren, ya no quieren pitufos tricolores. Quieren una generación política que no viene de privilegios, que viene desde abajo y que es humana e incluyente".

Además, acusó que los políticos añejos y rancios del poder estén dispuestos a traicionare a ellos mismos y a sus valores partidistas para aferrarse al poder.

Los ciudadanos, decidirán desterrar a la clase política que abusaba del poder y transformó los puestos públicos para beneficiarse en contra de buscar el progreso de los ciudadanos, precisó Jorge Iván Camacho Mendoza.