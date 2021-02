En la región del Himalaya, una enorme riada ocurrida las primeras horas del domingo provocó el desprendimiento de un glaciar, y que hasta ahora ha dejado a 19 personas muertas y 200 desaparecidos, informaron los servicios de emergencia y rescate de la India.

El incidente ocurrió en la localidad de Chamoli, estado de Uttarajand, donde tras el hecho se ha registrado el desbordamiento de los ríos Alaknanda y Dhauliganga.

ITBP deploys sniffer dogs at the #TapovanTunnel for rescue operations. Visuals at the entry point of the tunnel.#Uttarakhand#Dhauliganga#Himveers pic.twitter.com/H9I9KITvDN