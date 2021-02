Ante la efervescencia política que inunda a Puebla, Claudia Rivera Vivanco aclaró que continúa siendo alcaldesa durante las 24 horas del día, además, calificó el encuentro con su correligionario Alejandro Armenta Mier, como una mesa de trabajo en beneficio del ayuntamiento.

Bajo esa perspectiva, el senador puntualizó que no están violando la ley ni confabulando contra nadie.

Mientras la alcaldesa insistió en que respetará los tiempos electorales y la convocatoria de su partido para participar en el proceso interno por la alcaldía.

Rivera Vivanco subrayó que no participará en una intercampaña pero sí en una campaña interna a partir de los tiempos que marque la convocatoria morenista, para mantener la transparencia de sus actos.

Los recursos públicos del ayuntamiento, priorizó, están asegurados los proyectos sociales de la administración pública, como se vienen direccionado desde que entró a la alcaldía, dijo.

El trabajo de 24 horas, refrendó, no está a discusión como se nota en la mesa de trabajo con Armenta para continuar el dinamismo de las acciones municipales.

"Todo el tiempo sigo siendo su presidenta municipal de todas y de todos los poblanos, esa es mi obligación, sin embargo, me permite recibir este tipo de mesas de trabajo técnicas que abonan al fortalecimiento del municipio. No es ninguna circunstancia, siempre estoy pendiente veinticuatro horas, los siete días de la semana a sí ha sido desde que tome el cargo y así será hasta el final", reiteró.

Insistió que después de las seis de la tarde puede tener actividad política, sin dejar a un lado su prioridad como alcaldesa.

"No confabulamos"

"Estamos en una fase preparatoria no en campaña", advirtió Armenta Mier al precisar que no están violando la ley.

Ante la calentura comicial indicó que tampoco están haciendo proselitismo por estar ubicados en el marco de una convocatoria.

"Estamos porque se registraron, yo no me registré, acudimos a una invitación que me hace mi compañera de partido en un horario fuera de trabajo de ella y mío".

Advirtió que ambos están ejerciendo sus derechos de libertad de expresión.

En ese marco democrático, dijo que se dirige a compartir un documento para los aspirantes de su partido a alcalde.

Recordó que el domingo a algunos aspirantes entregaron el documento de unidad como lo hará con quien lo invite y con quien tampoco le corra la invitación también.

"Lo más importante es convocar a un gesto de unidad para que los aspirantes formen y provoquen ese gesto de unidad para que las y los que se inscribieron puedan hacer un esfuerzo de unidad y me sentaré en lo personal con quien quieran", expresó.