Debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 que atraviesa el país, los centros de entretenimiento como los complejos de cine, han tenido fuerte repercusiones en sus taquillas. Ahora Cinemex se ve afectado una vez más y se ve obligado a cerrar temporalmente sus complejos tanto en Puebla como en otros puntos del país, durante tres meses; esperando que la crisis sea superada para que este cierre no sea definitivo.

Si bien es cierto que tanto Cinépolis como Cinemex cerraron por indicaciones de contingencia dos veces sus complejos de manera temporal el año pasado; las cadenas de cine son de las más afectadas en esta pandemia, teniendo como repercusiones, baja de asistentes, falta de estrenos por parte de las distribuidoras y perdidas en general.

La crisis que llegó a estas cadenas de cine, los llevó a recortar personal, también a disminuir incluso un 50 por ciento de sus salarios en todos los cargos, donde hay que destacar, que el entusiasmo de los empleados no bajo nunca con tal de recibir con las mejores medidas de sanidad a los pocos cinéfilos que acudían a sus salas los días permitidos, en horarios acordados, con un aforo establecido del 20 por ciento.

Cinemex cierra solo 3 meses

La medida vigente de reapertura de los cines en la entidad poblana, no fue suficiente para activar a los complejos, por tal motivo Cinemex cierra por 3 meses sus salas en el país, específicamente en Puebla los complejos Del Parque, Explanada, Hermanos Serdán, Las Torres, Plaza Dorada, Puebla centro, San Francisco, Sonata Platino, Solesta y Triángulo así como Amalucan, el más nuevo de esta cadena que se inauguró a finales de noviembre del año pasado; bajan momentáneamente sus carteleras.

Esto dará como resultado que los empleados actualmente en nómina, se queden sin percibir sueldo estos tres meses; sin contar los que ya han sido despedidos anteriormente y los que han decidido renunciar. Sin embargo, otros gastos aún no se saben cómo quedarán, esto es, rentas de los locales donde están los complejos y servicios como el agua y la luz, hacen que el mantenimiento sea millonario, por lo que, en caso de acumularse, el desastre podría ser mayor.

Sin apoyo de las Casas Distribuidoras

Si bien es cierto que la situación actual es muy difícil y la economía es determinante para todo, un obstáculo enorme que impide a los cines tener mayores ingresos en sus taquillas y por consiguiente asistencia, es la falta de grandes estrenos en la pantalla grande; ya que desde que inició la pandemia, las casas distribuidoras de cine, al principio por obvias razones tuvieron que reprogramar sus estrenos, pero a medida que los meses avanzaban, se han negado a descongelar estos, alegando que las perdidas serán mayores si la gente no asiste a ver las películas.

“Las distribuidoras no quieren sacar sus películas, se entiende que el momento no es el más óptimo, pero si no arriesgan sus producciones y solamente los complejos de cine arriesgan todo por entretener al público, esto no es parejo, así no ayudan y la asistencia menos se tendrá”, destacó personal de los cines que por obvias razones prefiere permanecer en el anonimato.