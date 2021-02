Natalia Mora

Ante el aumento de casos de Coronavirus en el municipio de San Matías Tlalancaleca, la presidenta Elizabeth Morales, lanzó el programa "Esperanza de Vida" el cual, con recursos propios, adquiere tanques de oxígeno para prestarlos a los habitantes de la comunidad que comprueben que requieren del artefacto para respirar.

Hasta este martes 9 de febrero, 89 personas del municipio de San Matías Tlalancaleca se encuentran en lista de espera para recibir en sus domicilios uno de los cilindros que entregan de manera conjunta Protección Civil y un equipo médico, que certifica que los pacientes, principalmente enfermos de Covid, realmente lo requieren.

El Ayuntamiento también tiene otras 50 solicitudes de comunidades colindantes como Santa Rita Tlahuapan, San Salvador El verde, San Martín Texmelucan y de las juntas auxiliares Rafael Tlanalapan y San Cristóbal Tepatlaxco.

La alcaldesa priista Elizabeth Morales detalló que el programa “Esperanza de Vida”, tiene por objetivo apoyar a las personas enfermas por Covid del municipio, que no están recibiendo su tratamiento en hospitales, con el préstamo de un tanque o concentrador de oxígeno de manera gratuita.

El gobierno de Tlalancaleca reveló que en el reporte nacional de la Secretaría de Salud federal, que presenta el número de contagios diarios, no refleja la cifra real que existe en el municipio, pues muchos pacientes con Covid están y mueren en su casa, y no en los hospitales, debido a la falta de cupo en los nosocomios.

“Parece que nuestro municipio tiene el número de contagios más bajo de la zona cuando realmente, pues nosotros que estamos aquí nos damos cuenta que son bastantes, que a diario suman y suman y suman, estamos viendo cómo apoyar a todas esas personas”.

El que no estén registrados en hospitales provoca que en su acta de defunción aparezca que murieron de otras razones y no de Covid. Muchas de estas personas incluso no se realizaron la prueba.

Tan sólo en el mes de enero, el municipio contabilizó 32 muertes, más de una al día, cifras que no se reflejan en los conteos oficiales.

¿Cuál es el proceso para adquirir un tanque en el programa "Esperanza de Vida"?

Para recibir en préstamo un tanque de oxígeno, es necesario que el familiar que vaya a ser el responsable del tanque presente su identificación, así como la del paciente. También datos generales que son revisados por el paramédico en cargo y Protección Civil.

La entrega del tanque es a domicilio y las autoridades ya mencionadas verifican que el paciente requiera el material.

Defunciones por Covid-19

En el mes de enero hubo 32 defunciones por la Covid. Y en lo que van de estos nueve días de febrero, 8 muertes. La constante es de un fallecimiento por día, en los dos primeros meses de 2021. Esto coloca al municipio en Semáforo Rojo.

Por estas razones, el ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca prohíbe las fiestas, exhorta a la población a evitar velorios y realiza entrega de cubrebocas y gel antibacterial.

Pese a los recortes presupuestales, la administración de Elizabeth Morales también se están entregando entre 100 y 500 despensas a domicilio para familias con enfermos por Covid o que se encuentran sin trabajo.