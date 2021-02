Después de reprobar la falta de atención de gobiernos anteriores por eficientar al Archivo Municipal, Claudia Rivera Vivanco advirtió que los 14 millones de pesos de inversión en una nueva nave, la rehabilitación y desarrollo del proceso de digitalización se notará con la inauguración.

La alcaldesa precisó que la inversión de 14 millones de pesos es para la ampliación del inmueble que resguarda la historia del ayuntamiento de Puebla para evitar el hacinamiento de la documentación oficial de la comuna.

Insistió que a las administraciones del pasado olvidaron el inmueble sin importar el valor de la documentación.

“Las administraciones anteriores no se preocuparon en realizar acciones, no hubo interés de una valoración documental; no se trata de pensar en cajas de papeles arrumbadas, sino de entender miles de materiales de valor con la historia reciente”.

Dijo que al llegar se encontraron con 26 mil cajas en el archivo desde 1996 y no fueron priorizadas documentalmente.

Lo que dejará la actual administración serán alrededor de 5 mil cajas, pero todas ellas clasificadas y valoradas.

“En consecuencia el volumen de la transferencia del periodo 2018-2021 es la más grande de la historia de ayuntamiento”.

Refrendó que la ejecución de la obra representa una inversión de 14 millones de pesos proyectada en el presupuesto, los trabajos son realizados por la Secretaría de Infraestructura y estará terminada en marzo.

El responsable del Archivo Municipal Alejandro Hernández Maimone, valoró el proyecto porque así el personal tendrá la oportunidad de trabajar en restauración de documentos vetustos y nuevos.

Los recursos serán invertidos en la ampliación del inmueble donde se instalará un archivo de concentración, espacio de cuarentena y taller de restauración histórica.

Ante ese panorama la secretaria general del ayuntamiento, Liza Aceves dijo que el patrimonio histórico de la Angelópolis estará bien protegido por el programa de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).