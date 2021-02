En últimas horas ha cobrado relevancia un video en el que se muestra a un hombre que golpea a una mujer de la tercera edad en la alcaldía Tlalpan, presuntamente sería el hijo de ésta quien habría agredido físicamente a su propia madre.

Los hechos ocurrieron en Fuentes Brotantes, en la colonia La Fama, Tlalpan, en la Ciudad de México. Fue una mujer quien comenzó a difundir las imágenes de cómo una abuelita es víctima de violencia.

Tras cobrar relevancia entre vecinos, al lugar acudió una persona que se identificó como nieta de la mujer agredida y procedió a llevársela del sitio, además dijo desconocer la identidad de la persona que golpeó a su abuelita.

⚠️Fuerte Video⚠️#DenunciaCiudadana.



Una persona de la tercera edad fue agredida aparentemente por su hijo. Los hechos sucedieron en Fuentes Brotantes. pic.twitter.com/Ld3Vx77KE6 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

“Yo no estuve presente. Desconozco (quién fue). No cuento con evidencias, no estuve presente el día de los hechos. No vivo aquí. Ahorita me llevo a mi abuelita. (...) Si yo hubiera visto, yo hubiera intervenido. No estuve presente. Me comentaron de ese video, me hablaron por teléfono y vine por mi abuelita”, afirmó la mujer al llevarse a la señora de la tercera edad.

Tras el desconocimiento de la nieta por saber quién había agredido a su familiar, vecinos comenzaron a afirmar que el agresor sería hijo de la víctima y padre de la mujer que más tarde fue por la señora de la tercera edad.

Por su parte, la Fiscalía capitalina informó que tras darse a conocer este hecho ya se realizan investigaciones y se turnó el caso a la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar.