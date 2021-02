Conoce 15 libros que se adaptarán a la pantalla grande este 2021. Este año promete al mundo cinematográfico una variedad de géneros como ciencia ficción, thriller, temas históricos como la Segunda Guerra Mundial o la vida de Marilyn Monroe; más aventuras del mundo Marvel, comedia, romance y policiaco.

Varios de los libros mencionados ya han ganado premios. Entre ellos están las novelas: Dune, Blonde y Múnich.

Es importante aclarar que las fechas de estreno son tentativas, ya que están sujetas a la apertura de los cines por la pandemia.

1. Dune de Frank Herbert

La adaptación dirigida por Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), es una de las cintas más esperadas de 2021. Es una historia futurista que cuenta cómo la familia Atreides es traicionada por los Harkonnesns en su camino a Arrakis, planeta donde se cosecha melange, una especia que tiene el poder de prolongar la vida humana, así como alterar la mente, el tiempo y el espacio.

El libro fue reconocido con el Premio Hugo y el Premio Nébula a la Mejor novela de ciencia ficción. Por esto es que Dune es considerada una de las sagas más importantes de la literatura fantástica.

Dirección: Denis Villeneuve.

Protagonistas: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skasgård, Charlotte Rampling y Javier Bardem.

Fecha de estreno: 1 de octubre de 2021.

2. The woman in the window de A. J. Finn

Se postergó hasta este 2021: La Mujer en la Ventana. Promete ser un thriller, basado en la novela de misterio de A.J. Finn y que desde su lanzamiento se convirtió en un gran éxito. Finalmente se confirmó que el estreno llegará a Netflix.

Narra cómo la Doctora Anna Fox vive sola y recluida en su casa porque sufre de agorafobia. Pasa los días platicando en línea con desconocidos, tomando vino y espiando a sus vecinos desde una ventana. Así es como observa algo extraño en la casa de los Russell, una familia aparentemente perfecta, pero que tal vez oculta un secreto que pone a alguien en peligro ¿o es que Anna lo imaginó todo?

Dirección: Joe Wright (Orgullo y Prejuicio y Atonement)

Protagonistas: Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman.

Fecha de estreno: Primer semestre de 2021.

3. Chaos Walkig de Patrick Ness

Chaos Walking es el nombre que recibe la trilogía de libros de la que se desprende, The Knife of Never Letting Go (El Cuchillo en la Mano) de Patrick Ness, título en que está inspirada esta cinta de ciencia ficción que se combina con acción y aventura.

Situada en un futuro postapocalíptico, esta adaptación sigue al joven Todd Hewitt, quien vive en Prentisstown, un lugar habitado únicamente por hombres, ya que las mujeres desaparecieron luego de que fueran infectados por un germen que las asesinó, mientras que ellos adquirieron la habilidad de escuchar los pensamientos de los demás, un ruido que nada puede callar dentro de sus mentes. Sin embargo, Todd encontrará un lugar en completo silencio y conocerá a Viola, una chica misteriosa que se unirá a él en un viaje.

Dirección: Doug Liman (Sr. y Sra. Smith).

Protagonistas: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas y David Oyelowo.

Fecha de estreno: 5 de marzo.

4. Blonde de Joyce Carol de Oates

La que la cubana Ana de Armas dará vida a Marilyn Monroe, a partir de las memorias imaginadas por la escritora Joyce Carol Oates en la novela Blonde, finalista del premio Pulitzer en cinco oportunidades.

La película, que se estrenará a través de Netflix, es un íntimo retrato que mezcla la ficción con la realidad acerca de la sex symbol, modelo, actriz y cantante; para ello, la autora realizó una exhaustiva investigación que le permitió reimaginar la vida de Norma Jeane Baker (su verdadero nombre), quien también era una mujer frágil, asustada y llena de inseguridades.

Dirección: Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford).

Protagonistas: Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson y Scoot McNairy.

Fecha de estreno: Por definir.

5. Cherry de Nico Walker

Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, los hermanos Russo regresan con esta adaptación a la novela autobiográfica de Nico Walker, un veterano de la guerra en Irak cuyo estrés postraumático lo orilla a las drogas y al robo de bancos. De hecho escribió esta novela desde la cárcel en la que cumplía su condena por estos crímenes.

El protagonista será Tom Holland y de hecho, ya se rumora que podría estar nominado a los Premios Oscar por su actuación en este filme.

Dirección: Anthony y Joe Russo (Avengers).

Protagonistas: Tom Holland y Ciara Bravo.

Fecha de estreno: 26 de febrero y el 12 de marzo llegará a Apple TV+.

6. Anatomía de un escándalo de Sarah Vaughan

Los libros también llegarán a las series este 2021. Como es el caso de Anatomía de un escándalo, un thriller psicológico escrito por Sarah Vaughan en 2018. Netflix es la plataforma encargada de la producción de esta serie antológica de suspenso.

En la primera temporada conoceremos el escándalo en que se ve envuelto James, un miembro del gobierno y amigo del primer ministro británico, a quien se le acusa de violación. Kate, una abogada especializada en delitos sexuales, intentará demostrar la culpabilidad de James; mientras que Sophie confía en la inocencia de su marido, así que hará todo lo que sea necesario para proteger a su familia de cualquier amenaza.

Dirección: S. J. Clarckson (Jessica Jones) produce y dirige los seis episodios.

Protagonistas: Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend.

Fecha de estreno: Se espera que llegue en otoño de 2021.

7. La boda de Rachel Chu de Kevin Kwan

Es la segunda parte de Crazy Rich Asians, ambos libros escritos por Kevin Kwan. Warner decidió continuar con la secuela, situada dos años después de los eventos de la primera cinta.

La historia se centra en Rachel, quien a pesar de sentirse feliz por su próxima boda con Nicholas, le duele el hecho de que no conoce a su padre biológico, sin embargo, un fortuito accidente le revelará su identidad y terminará dentro del fastuoso esplendor de la alta sociedad de Shanghái. Promete traernos mucha comedia.

Dirección: Jon M. Chu.

Protagonistas: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Lisa Lu, Ken Jeong, Michelle Yeoh y Harry Shum Jr.

Fecha de estreno: Por confirmar.

8. Nueve perfectos desconocidos de Liane Moriarty

Liane Moriarty, la autora de Big Little Lies (que se adaptó a la TV), está de regreso con Nueve perfectos desconocidos, una historia con toques obscuros que te atrapará con su estilo particular. Claro que ya se está trabajando en la serie, ¿logrará repetir el mismo éxito de Big Little Lies?

Actualmente Hulu desarrolla la adaptación para televisión de esta historia acerca de un grupo de personas que decide aislarse en un spa de lujo para sanar sus heridas y repensar sus vidas; cada quien lidia con sus propios problemas y una de las huéspedes, la escritora Frances Welty siente curiosidad por saber más acerca de sus compañeros, pero la que más le intriga es la directora del lugar, ¿estará ocultando algo?

Dirección: Jonathan Levine (50/50).

Protagonistas: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Manny Jacinto y Samara Weaving.

Fecha de estreno: Por confirmar.

9. Valeria de Elísabet Benavent

En septiembre de 2020, Netflix confirmó el comienzo del rodaje de la segunda temporada de Valeria, serie española basada en la saga literaria de Elísabet Benavent. En la próxima entrega Valeria se enfrentará a una difícil decisión que podría definir su futuro como escritora: publicar su novela bajo un pseudónimo y finalmente vivir de su profesión, o renunciar a que se publique y seguir como freelance. Al mismo tiempo, su vida sentimental será un desastre, pero por suerte cuenta con el apoyo de sus amigas.

Protagonistas: Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias e Ibrahim Al Shami.

Fecha de estreno: Por confirmar.

10. El Ruiseñor de Kristin Hannan

Por primera vez se verán juntas a las hermanas Fanning en una película, se tratará de la adaptación de El Ruiseñor, una novela histórica creada por Kristin Hannah que narra la historia de dos hermanas que viven en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la invasión de los alemanes, deberán convivir con el enemigo y tomar difíciles decisiones para sobrevivir.

Dirección: Mélanie Laurent.

Protagonistas: Dakota y Elle Fanning.

Fecha de estreno: Diciembre de 2021.

11. La última carta de amor de Jojo Moyes

Entre las 70 películas que promete estrenar Netflix este 2021, se encuentra La última carta de amor, inspirada en la novela romántica de Jojo Moyes (Yo antes de ti). Conocerás a Ellie, una periodista que está en busca de una historia y se encuentra con unas cartas de amor escritas 40 años atrás, guiada por la curiosidad, decide resolver el misterio de la aventura prohibida que se esconde detrás de esos escritos.

Dirección: Augustine Frizzell.

Protagonistas: Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn y Ncuti Gatwa.

Fecha de estreno: Por confirmar.

12. Al otro lado del río y entre los árboles de Ernest Hemingway

Luego de Por quién doblan las campanas, Ernest Hemingway escribió Al otro lado del río y entre los árboles en 1950, una de sus últimas novelas publicadas en vida. Con el estilo particular de Hemingway, la obra cuenta la historia de amor prohibido que sostienen el coronel Richard Cantwell, un hombre enfermo y a punto de retirarse y la joven aristócrata de 19 años, Renata. Rodeado de los canales de Venecia, Cantwell recordará sus hazañas bélicas durante la Segunda Guerra Mundial.

Dirección: Paula Ortiz.

Protagonistas: Josh Hutcherson, Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Laura Morante, Javier Cámara y Giancarlo Giannini.

Fecha de estreno: Por confirmar.

13. Conversaciones entre amigos de Sally Rooney

La adaptación será para televisión de la primera obra de la autora: Conversaciones entre amigos. La producción estará a cargo de Hulu y BBC Three al igual que la anterior.

En su obra debut, Rooney presenta una historia en contra de las etiquetas dentro de las relaciones. Frances y Bobbi, dos universitarias que solían ser pareja, conocen a Melissa, una escritora que quiere hacer un reportaje sobre ellas; pronto las jóvenes se sentirán atraídas por Melissa y Nick, su marido, con quienes terminarán involucrados.

Dirección: Lenny Abhamson (Room y Normal People).

Protagonistas: Sin información.

Fecha de estreno: Por confirmar.

14. Múnich de Robert Harris

Netflix lanzará este año la cinta inspirada en el bestseller de Robert Harris, una electrizante novela de espías que se sitúa en el otoño de 1938, justo cuando la guerra está a punto de estallar en Europa, con Hitler listo para invadir Checoslovaquia, mientras el gobierno de Neville Chamberlain intenta llegar a una solución pacífica. Bajo este tenso contexto, el funcionario británico Hugh Legat y el diplomático alemán Paul von Hartmann viajan a Múnich para la Conferencia de emergencia. Conforme avanzan las negociaciones, ambos se ven inmersos en una red de excusas políticas y un peligro muy real. ¿Lograrán evitar la guerra?

Dirección: Christian Schwochow.

Protagonistas: Jeremy Irons, George McKay, Jannis Niewöhner, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries y August Diehl.

Fecha de estreno: Por confirmar.

15. Los asesinos de la luna de David Grann

El director Martin Scorsese se inspiró en el libro Killers of the Flower Moon de David Grann para el que será su primer western, protagonizado por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Retratará uno de los crímenes más monstruosos de la historia americana, cuando en los años 20 los Osage eran las personas más ricas del mundo, una comunidad india en Oklahoma que encontró petróleo bajos sus tierras. Su riqueza levantó envidias y uno a uno comenzaron a ser asesinados en una época en que era poco probable ir a la cárcel por matar a un indio, así que el recién creado FBI se encargó del caso.

Dirección: Martin Scorsese.

Protagonistas: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Fecha de estreno: Sin confirmar. Aunque hay fuertes rumores de que se recorrerá hasta 2022 por el retraso en la filmación.