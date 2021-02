Las instituciones gubernamentales dejaron de utilizarse como “maquinaria electoral”, pues a diferencia de los gobiernos del morenovallismo cuando alumnos, docentes, sindicatos, Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y dependencias eran sometidas y utilizadas para la coacción del voto, la actual administración garantiza un proceso imparcial sin violaciones al 134 constitucional, dijo el gobernador Miguel Barbosa.

“Hoy primero debo decirles que en Puebla no existe una maquinaria electoral en todo el gobierno del estado, no he vinculado el trabajo de las dependencias a las cuestiones político electorales, nadie quien trabaje en el gobierno del estado tiene instrucciones de ser operador político, como lo fue en los gobiernos de Tony Gali y Rafael Moreno Valle”, dijo el mandatario local

Siguiendo el camino de la Cuarta Transformación, el gobernador, Miguel Barbosa, señaló que ningún servidor público debe condicionar los programas sociales ni obras. Recalcó que en la actualidad ningún sindicato, ni Institutos Tecnológicos, ni escuelas u OPD tienen una línea política electoral, pues “es la primera gran diferencia”, resaltó.

“A nosotros no nos van a calificar de estar iniciando obras para generar condiciones de beneficio electoral, ni lo voy a permitir porque yo quiero ganarme el respeto de los poblanos, no quiero ser un simulador como lo han sido antes”.

El mandatario estatal resaltó que al iniciar las campañas electorales y como lo marcan las leyes en la materia sólo se suspenderá la difusión de los programas, pero no la entrega de los mismos, específicamente de tipo alimentario, ya que son de primera necesidad de los que menos tienen.

“No habrá operación desde las dependencias para distraer dinero como se hizo y del cual hay muchas investigaciones, de gente que estando encabezando un OPD como el Conalep y otros pedían la solicitud para autorizarles un programa, les daban millones de pesos y se los gastaban en tres días (…) Las dependencias que entregan apoyos alimentarios lo seguirán haciendo, mantengo vigilancia estrecha, junto con mi esposa (Rosario Orozco) por el DIF en las miles de despensas entregadas”, dijo el mandatario local.

Finalmente refirió que ningún servidor público puede lucrar electoralmente con los apoyos sociales, pero además su administración estará pendiente de que el proceso electoral se desarrolle con imparcialidad, pues su gobierno, a diferencia de los anteriores, no meterá las manos en este tema y habrá respeto a las instituciones electorales.