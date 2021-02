Ante la incongruencia política de Claudia Rivera Vivanco por ser verdadera generadora para impulsar un panorama democrático, incluyente y de exclusión al favoritismo de algunos grupos sociales, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario Zootecnista, A.C., exige a la alcaldesa parar el dictamen prohibitorio de las corridas de toros para honrar su palabra de inclusión empeñada en campaña y gestión.

En conferencia de prensa virtual doctores-veterinarios especializados en temas ecológicos, ganaderos, toreros y empresarios, coinciden que la alcaldesa no privilegia la política de inclusión de Morena y sus partidos satélites.

Además piden a Rivera Vivanco ser verdaderamente escuchados como lo hace con sus grupos consentidos a los que ha privilegiado desde el primer día de su gobierno como refrenda en esta ocasión.

La opacidad de la autoridad municipal también es un factor que se debe aclarar para conocer el por qué se usaron redes sociales oficiales y el inmueble del ayuntamiento para privilegiar a una organización internacional.

Farid Alfredo Hard Yunes, director de la Escuela Superior Veterinaria y Zootecnia, advierte que esta determinación es una forma imparcial y proyecta un pensamiento totalmente parcial exclusivamente hacia una de las partes.

Lamenta que Claudia no permita de ninguna forma intervenir a personas que dan diversidad al pensamiento con bases científicas sólidas pese a las diversas solicitudes para se sostener un diálogo incluyente sin favoritismos.

Pero aclara que en esta época electoral observan un corte de acciones y pensamientos, además de tener una visión sentimentalista, sin darse cuenta de la urgencia de hablar de realidades económicas, sociales, políticas y algo que es muy importante de una especie que se encuentra en peligro de extinción como el toro bravo.

Además reprueba que organizaciones internacionales dedicadas a lucrar quieran imponer su forma de pensar, poner en desarrollo su forma de vida y actuar a una comunidad con una rica cultura histórica como la mexicana con un bagaje cultural impresionante que aporta al mundo en todos los sectores.

Precisa que dentro de lo que está promoviendo la alcaldesa es un clima cortantante imperialista, pero el tema de la tauromaquia hay que verlo con un perfil amplio, sin preferencias grupales y alejado de la política.

Solicita a los regidores que suspendan el punto de acuerdo hasta escuchar a todas las partes involucradas, pero sin apasionamientos políticos ni sectarismo.

La opacidad de la encuesta de Change.org México a través de Merca diez, tomada como base para suspender las corridas de toros en Puebla refrenda Farid Alfredo Hard Yunes carece de información metodologíca y se desconoce cómo se desarrolla.

"No puede ser que por medio de una encuesta que no sabemos ni quién la hizo, cómo la hizo y a quiénes le preguntaron, sirva para tomar una decisión tan intrascendente como ésta".

El catedrático subraya que este tipo de imposiciones y actitudes alejadas del diálogo y de la inclusión se parecen a pensamientos neonazis de extinción porque se está hablando de un peligro latente.

La decisión alejada del clima incluyente, advierte, incidirá negativamente en temas laborales que se generará en medio de esta pandemia del Covid-19 donde las personas que dependen del toro bravo se quedará sin una fuente de sustento para llevar el sustento a sus familias.

Ante este desequilibrio social que se aproxima por una determinación totalmente política pide a los regidores respetuosamente suspender este acto alejado de la democracia y parcial con la que algunos están actuando.

Pide terminar con esta terquedad que afectará directamente a la población de México a la cultura y ecología.

Participación global

Álvaro Oidor Méndez, representante de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico valora que la inclusión es una premisa que todos los gobiernos deben priorizar.

Lamenta que las decisiones no acordadas entre todos las asociaciones derivará en el aniquilamiento de los ecosistemas de una gran extensión del territorio nacional porque los cuidados de esa parte de la naturaleza del país.

El apartar el desarrollo de las corridas de toros aniquilará la especie del toro bravo porque no existirán recursos para cuidarlos y mantenerlos cotidianamente.

La determinación reitera no tomó con conocimiento de causa para incidir positivamente en la comunidad.

"Estas encuestas sin ideas claras incluyente no sólo se tome en cuenta a un sector sino a todos a los que no se les dio permiso de participar, se ve que la encuesta no vino organizada y dirigida pues realmente no es lo que muestra la realidad de la situación".

Pérdidas económicas

El torero, Pepe Saborit, prioriza que el tema económico es grave por la delicada situación que se enfrenta por el SARS-CoV2.

Explica que a nivel general se conoce que en México el flujo económico es de 6900 millones de pesos, se crean más de 80 000 mil empleos directos y más de 146 mil indirectos.

Además hablando a nivel nacional en cuestión de impuestos se recaudaron más de ochocientos millones de pesos anuales, se realizan al año más de tres mil festejos formales registrados anuales más los festejos populares y existen más de 300 ganaderías registradas.

Bajo ese panorama el empresario Enrique Núñez indica que una corrida de toros deja una derrama económica hasta de dos millones de pesos y novilladas un índice menor.

El engaño

Además lamentó que la postura doble cara de Claudia Rivera Vivanco debe preocupar a la población.

Revela que tuvo una plática que no haría pública, pero al no honrar la palabra se debe de contar.

Enrique Núñez recuerda que la presidenta municipal le confesó que no tenía interés personal en el tema de la prohibición de las corridas de toros, únicamente quería escuchar a todas las partes.

Pero la alcaldesa previo al único foro que realizó ya tenía un dictamen y no avisó a regidores sobre las actividades previas.

Además lamenta que una mesa de trabajo en donde participaron regidores dio la impresión de ser una cena de negros por los gritos y carencia de civilidad política de esos actores.

"Fue una supuestamente de trabajo en una comisión en donde más parecía una cena de negros en donde parecían perros y gatos los regidores con un nivel político y personal y profesional muy bajo, parecían perros y gatos".

La tomada de pelo por sólo oír a los participantes del foro indica cae en dar atole con el dedo a los implicados.

Puntiliza que la alcaldes ensució las acciones democráticas al faltar a su palabra a través de la determinación tomada con antelación y por generar un clima de exclusión.

El no honrar la palabra es deleznable por crear un clima carente de privilegiar la rectitud de las personas.