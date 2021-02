El presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó al gobierno de Miguel Barbosa Huerta y refirió que constantemente visitará no solo Puebla sino Zinacatepec, lugar de donde es oriundo el mandatario estatal.

En medio de la pandemia del Covid-19, López Obrador también se congratuló de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta goce de buena salud, esté renovado, fortalecido y con ánimo se seguir trabajando a favor de las y los poblanos.

A punto de finalizar su mensaje, después de inaugurar la primera etapa de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” sede Zinacatepec, el mandatario federal refirió que el estado de Puebla cuenta con el respaldo del Gobierno Federal.

“Voy a estar viniendo constantemente, me da gusto encontrar en buen estado de salud a Miguel, cada vez lo ve mejor, más lucido, también muy bien físicamente porque había la preocupación de la enfermedad de Miguel y que a lo mejor no le iba bien, pero lo veo renovado, si muy fortalecido y me da muchísimo gusto, las enfermedades como la vejez tienen que ver con el estado de ánimo básicamente con los deseos de vivir y salir adelante, te felicito por estar luchando y por estar en tu pueblo”, dijo el mandatario federal.

En Zinacapatec, el mandatario federal enlistó una serie de apoyos que ha brindado a las familias: madres solteras, menores de edad, jóvenes, además de productores son apoyados con los distintos programas sociales.