Un video muestra a un presunto servidor de la Nación del gobierno federal haciendo campaña con las vacunas contra COVID-19, vistiendo chaleco de Morena.

El video, mostrado por Joaquín-López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, muestra a este presunto servidor pidiendo la credencial de elector en Reynosa, Tamaulipas para recabar datos a adultos mayores para que reciban la vacuna contra el COVID-19.

Los Servidores de la Nación, con chaleco como el de Morena, pidiendo credencial para registrarse para recibir la vacuna. Pasó en la colonia Longoria, en Reynosa, Tamaulipas.



Al momento de que se le pregunta a este presunto servidor de la Nación de quién era el programa de vacunación, si de Morena o del gobierno federal, éste le responde que es igual.

“Es de lo mismo, Morena nos mando, pero los programas son de la Federación”, afirmó.

El gobierno federal ha recalcado que los Servidores de la Nación no son operadores electorales.

Lo anterior fue señalado por Javier May, secretario del Bienestar, el pasado 28 de enero, quien recalcó que el gobierno federal “no es lo mismo” con respecto a otras administraciones anteriores.

"Que estén tranquilos, nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, no nos hemos robado ninguna elección”, resaltó.

"Son servidores que ayudan a facilitar, a organizar, a coordinar, que estas personas que son derechohabientes reciban de manera directa, sin intermediarios su pago por el derecho a recibirlo”, resaltó.

