Con la ausencia de Gabriel Biestro Medinilla, el presidente del Consejo Estatal de Morena y funcionario municipal de Puebla, Saúl Papaqui Hernández, convocó a la unidad entre los aspirantes a la alcaldía capitalina. Afirmó que la carrera para obtener la candidatura no es “encarnizada”.

#Ahora 💡 Llegan los precandidatos a la presidencia municipal por parte de @MorenaEnPuebla: Armando Echeverri, Claudia Rivera, Abraham Quiroz, Alejandro Carvajal y Socorro Quesada. 🧐



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/sAsCesbHFB — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 14, 2021

Un grupo de aspirantes participaron en una conferencia de prensa, en la que estuvieron, entre otros, Claudia Rivera, Alejandro Carvajal Hidalgo, Armando Etcheverry y Abraham Quiroz Palacios, quienes se inscribieron en el proceso interno de Morena para obtener la candidatura pero que se han sumado al llamado de unidad con la alcaldesa, quien busca su reelección.

“Que no se confunda una vez más a la ciudadanía porque no se trata de arreglos en los oscurito, de componendas, ni de imposiciones tramposas. Nos hemos sentado en esta mesa de diálogo pública frontal y sobre todo trasparente, demostramos que ésta no es una competencia, ni mucho menos una carrera encarnizada por los espacios de poder, como acostumbraban los viejos partidos”, dijo Saúl Papaqui Hernández.

#EnHilo 👉🏻 Los precandidatos señalaron que esta primera mesa de trabajo busca fortalecer y unir al partido. 🗣️



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/f8YGAdJnMd — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 14, 2021

El grupo antagónico a la mayoría del Consejo Estatal de Morena, que ratificó recientemente a Mario Bracamonte como el delegado con funciones de presidente, reconocieron que no extendieron la invitación a Gabriel Biestro Medinilla, aspirante a la alcaldía de Puebla pues “la convocatoria fue abierta”.