El obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez, señaló que el uso de cubrebocas para evitar contagios de Covid-19 “es no confiar en Dios”, además, invitó a los feligreses a que pidieran "de verdad y de rodillas" que la pandemia se acabe.

Durante una misa realizada el pasado domingo, transmitida vía Facebook, González Sánchez dijo a los fieles: "Póstrate de rodillas y pídele al padre Dios que esto ya pase y sobre todo que nos quite el miedo", señaló.

"Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo porque no soy inmune a nada. Pero, así como me ven mi rostro (sin cubrebocas), ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten", indicó.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las personas vacunadas contra el Covid-19 aún pueden contraer el virus y contagiar a otras, por lo que insiste en la importancia de usar mascarillas, lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.

Con información de Nación 321.