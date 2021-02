El reconocido activista y ex preso político durante el periodo morenovallista, Adán Xicale Huitlé, aspirante a la candidatura por la alcaldía de San Andrés Cholula por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aclaró que pese a ser un perseguido político durante el tiempo del morenovallismo desde 2019 cuenta con la liberación de antecedentes penales y se encuentra limpio para participar en este proceso.

En entrevista a Intolerancia Diario, el morenista y abogado, Xicale Huitlé indicó que su deseo por buscar la candidatura a la alcaldía de San Andrés Cholula es porque cuenta con el respaldo y aval de más de 13 mil habitantes de dicha demarcación; expuso que tras su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones ha sido víctima de campañas negras tanto en redes sociales y en algunos medios de comunicación, que aseguran que no puede participar en el proceso de elección por haber estado preso en el 2014.

“Desde hace un par de meses ya contamos con la liberación de antecedentes penales, derivado del proceso penal 445/2014, en donde se me acusó intencionalmente por el entonces síndico municipal de dicha demarcación por los delitos de motín, despojo, daño a la presidencia y ataques a las vías generales de comunicación, señalamiento que nos costó mi libertad y la de mi hijo Alejandro, por más de un año”, refirió tras recordar que durante el encarcelamiento, el juez penal de Cholula (que fue destituido del cargo por no contar con la cédula profesional) mantuvo y sostuvo que habían cometido dichos delitos y se negó a revisar unos videos en donde se probaba su inocencia.

Agregó que la causa del encarcelamiento fue de carácter político: “Nosotros fuimos y somos inocentes, fue un encarcelamiento dirigido a los luchadores del Movimiento Cholula Viva y Digna que —en su momento— estábamos en contra de la obra del gobierno del estado en el que pretendía construir la Plaza de las 7 Culturas y cuyo tinte era privatizador, pretendía cercar 22 hectáreas de tierra y gran parte del polígono declarado como zona de patrimonio histórico y arqueológico por parte del INAH, proyecto que afectaría la zona arqueológica, que es nuestro origen, nuestra identidad y que no era de los cholultecas”.

De sus aspiraciones

Resaltó que cuenta con el aval y respaldo de más de 13 mil habitantes de San Andrés Cholula para buscar la alcaldía, convencidos que se puede servir con transparencia y gobernar para todos.

“Siempre he estado en el movimiento social en defensa de la tierra, del agua, desde muy joven, no soy una persona improvisada (…) ahora, estamos siendo impulsados por un grupo de compañeros y con el respaldo de más de 13 mil habitantes de San Andrés Cholula que me conocen muy bien. Todos los que están aprovechando las reelecciones están traicionando los principios de la izquierda, pues no están contemplados en los estatutos de Morena.

“Incluso, nuestro dirigente de la Cuarta Transformación y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no comparte la idea de la reelección, mucho menos que se aprovechen de su cargo público para impulsarse en otro cargo".

“Los que hemos construido el partido desde sus bases lamentamos que haya muchos personajes que de manera improvisada, reciente y oportunista, cambiándose de partido, ellos solo buscan un beneficio personal no tienen en su sangre los principios de Morena, ni mucho menos buscan el bienestar de la sociedad”, aseveró.

Finalmente, Xicale Huitlé llamó a la militancia a mantenerse unidos y para que hagan valer su voz y trabajo en la construcción del cambio, por una sociedad más equitativa, justa: “Invito a todos los poblanos que nos sigamos cuidado, sobre todo ante la actual contingencia sanitaria por el Covid-19; a la militancia de Morena a que siga la unidad y que estén atentos para defender y hacer valer su voz”.