Una mujer fue arrastrada y tomada del cabello para ser sacada de un bar, esto tras negarse a usar cubrebocas. Sobre este hecho existen dos versiones de lo ocurrido, además, hay un video que ya circula por redes sociales.

Todo ocurrió en Chattonooga Billiard Club, en Cherry Street, en Tennessee, Estados Unidos, cuando Bliss Causby fue agredida por una guardia de seguridad que la sacó del lugar, esto luego de que se le pidiera portar la mascarilla.

Sin embargo, el departamento de Policía de Chattanooga apunta que Bliss accedió a ponerse el cubrebocas, pero al encontrarse dentro del lugar se lo retiró, por lo que el personal del bar le recordó que este era obligatorio y le pidieron se retirara del lugar.

De acuerdo a Bliss, una guardia de seguridad le pidió que se fuera del establecimiento “luego se puso muy agresiva y me empujó”.

Anti-masker in Tennessee gets dragged out by security for not wearing a mask pic.twitter.com/ynZlx4fiux