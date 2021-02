El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció por restar importancia a las peticiones hechas en Change, con respecto a la renuncia de Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla. Explicó que las firmas de una plataforma digital no son reconocidas constitucionalmente para solicitar la licencia permanente o revocación de mandato de una autoridad.

Explicó que a diferencia de otras entidades del país, en Puebla no se ha reformado la Constitución Política para abordar el tema de la revocación de mandato, por lo que refirió que no se debe dar importancia a las firmas que se reúnen en una plataforma digital.

“La ley no reconoce las peticiones o firmas tomadas en una plataforma digital como forma para poder iniciar un procedimiento de remoción de un cargo, esto de remover un cargo no existe como figura pública en Puebla, ya existe a nivel nacional la revocación de mandato, no existe para cargos locales. No veo yo que debamos tener o darle ninguna importancia a ese tipo de expresiones puestas en plataformas”, dijo el gobernador.

Por medio de la plataforma www.change.org, ciudadanos pidieron la renuncia de Claudia Rivera como presidenta municipal de Puebla y solicitan reunir al menos 2 mil 500 firmas. Hasta esta mañana sumaban 2 mil 71 firmas.

La petición expone que la ciudad de Puebla vive "el peor momento" en muchos años, así se cita, además “la alcaldesa Claudia Rivera ha dejado a los poblanos en el abandono. La inseguridad está peor que nunca. El Centro Histórico infestado de ambulantes. Los servicios de alumbrado, basura, pavimentación y bacheo no existen”, se señala en la petición que circula en la plataforma digital.