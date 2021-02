La resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) resulta inequitativa para los aspirantes a cargos de elección popular, consideró el gobernador, Miguel Barbosa, al opinar con respecto a que los presidentes municipales y diputados locales no necesariamente deben separarse de sus funciones para buscar la reelección.

No dudó que en los siguientes días haya una nueva impugnación, pero ahora se lleve a la Sala Superior del TEPJF, aunque la resolución podría ser la misma, pues reconoció que hay fallas en la legislación local, ya que desde la Constitución Política de Puebla se deben determinar los lineamientos para la reelección y el Instituto Electoral del Estado (IEE) debe acatarlos.

“Puede que tenga razón y que deba ser mejorada la legislación local para evitar eso, es una inequidad evidente de quienes quieren reelegirse y no tienen la obligación de separarse de su cargo. Es un asunto de doble filo porque créanme que la gente puede no sentirse satisfecha de que quien busca un cargo siga en sus funciones, es una experiencia política que no se ha vivido en nuestro país”, dijo.

Sin embargo, el gobernador refirió que esta resolución sería un arma de “doble filo”, pues los ciudadanos podrían castigar a las autoridades municipales y diputados quienes busquen reelegirse por el hecho de no separarse de sus cargos.