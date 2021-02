Después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre permitir a alcaldes desarrollar campaña sin renunciar al cargo, Claudia Rivera Vivanco, aplaudió la decisión por ser relevante pero aclaró que todo dependerá de su partido porque ahora únicamente está enfocada en sacar adelante la administración municipal.

La alcaldesa no puntualizó si se ausentará un lapso de la presidencia municipal, pero refrendó que esperará los tiempos electorales que dicte Morena.

“Me parece una decisión muy importante y relevante, recordando que es la primera vez que ocurre una situación así, y una vez que fuimos elegidos en 2018 someternos al escrutinio público de la reelección, siempre ser respetuosos de lo que marca la ley, se marca un antecedente que es fundamental y nos corresponde estar enfocando al trabajo antes y durante la pandemia”.

Subrayó debe ser pulcro en el ejercicio de gobierno y evitar actos de corrupción y de ilegalidad al seno del ayuntamiento.

Recordó que ahora hay un proceso interno y es un proceso al que ha sido respetuosa para no opacar el panorama.

"Me parece fundamental que debemos ser muy pulcros y en el caso de mis funciones en las que dedico prácticamente toda mi energía mi atención es en la función pública y en mi trabajo me corresponden que los servicios esenciales no se detengan”.

Bajo esa perspectiva reiteró que los ciudadanos que deben tener la confianza sobre el manejo de los recursos públicos en esta etapa crítica derivada por el ambiente político al recordar que viene de una lucha en contra la corrupción y el mal empleo de los recursos públicos.

Además presumió que ha solicitado al árbitro de los comicios conocer el programa de blindaje electoral que deben aplicar en cada secretaría del Ayuntamiento.