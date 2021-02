El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ya se registró para vacunarse contra el Covid-19. Refirió que sigue los protocolos que han marcado las autoridades sanitarias, en virtud de que padece de comorbilidades.

“Sí ya me registré la primera semana y registré a mi mamá, vamos a ver cuándo nos llaman, yo estoy listo para que me vacunen, necesito que me vacunen, yo tengo diversas comorbilidades y no he dejado de trabajar un día desde que apareció el primer contagiado en el país me puse al mando de este asunto en el estado, y mantengo un seguimiento diario hora por hora, tomando decisiones en todos los sentidos y esa es mi obligación”, dijo el mandatario local.

El gobernador local refirió que no piensa en acudir a otro país a vacunarse, pues refirió que se queda en su lugar natal para asumir los riesgos como todas las personas de “carne y hueso”. Reiteró que es responsable de esta etapa de pandemia y por lo tanto se atenderá como es debido.