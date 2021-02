Este miércoles fue demolido el icónico Casino Trump Plaza, en la ciudad de Atlantic City, en Nueva Jersey. La explosión controlada provocó los aplausos de personas que se concentraron en esta ciudad de juego de la costa este de Estados Unidos.

Además, el helipuerto construido en 2017 en Mar-a-Lago, ubicado en un club privado al sur de Florida, donde actualmente reside Donald Trump desde que dejó la Casa Blanca, también fue demolido.

En 20 segundos, se observa cómo se desmoronó el casino que un día el ex presidente erigió como la joya de la corona de su imperio hotelero y por el cual, desfilaron cientos de famosos.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk