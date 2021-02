El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que por medio de la Procuraduría de la Defensa del Menor ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se lleve a cabo la investigación a Elías Medel Galindo, quien intentó ser candidato a diputado local por el Movimiento Ciudadano (MC), pues fue exhibido por presuntos actos "inadecuados" con una menor de edad.

“La Procuraduría de la Defensa del Menor ya presentó una denuncia de hechos ante la FGE, para que lleven a cabo las investigaciones del caso y quede deslindado, dichas fotografías tienen algún contenido inadecuado para la menor y quede perfectamente definido que no está en riesgo la menor”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario local no se refirió a un tema de “pedofilia” como tal, pues dijo que en su caso la FGE se pronunciará con respecto a este tema, pues a él no le corresponde determinar esta circunstancia.

“Para poder determinar cuál es la circunstancia por la cual se está pasando en ese caso particular que al parecer tiene indicios de cosas inadecuadas, pero no voy a manifestarme yo porque no me corresponde a mí, le corresponde a la FGE”, dijo.

El Movimiento Ciudadano retiró su apoyo a Elías Medel Galindo, precandidato a diputado local por el distrito de San Martín Texmelucan, luego de que fue señalado por presuntos actos "inadecuados" con su hija. El partido político recibió una denuncia por este hecho, por lo que retiró la precandidatura a este personaje.