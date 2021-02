El diputado Juan Pablo Kuri Carballo, presentó un punto de acuerdo para instalar cableado subterráneo en las principales ciudades y municipios de Puebla, a fin de mejorar la imagen urbana y brindar una mejor calidad de vida a las personas.



El legislador del Partido Verde Ecologista de México, expuso que el crecimiento de la ciudad y con él, el crecimiento en la demanda de servicios por parte de la ciudadanía, entre ellos telefónicos, digitales y eléctricos, han aumentado exponencialmente durante los últimos años.



"La infraestructura aérea relacionada con ellos es visible por todos, con los inconvenientes y riesgos a la seguridad que esto ha traído".



"El cableado en postes, además de ocasionar contaminación visual y evidenciar la improvisación en el crecimiento de los servicios, genera una sobrecarga en los tendidos, que causa también fallas en los servicios, así como accidentes vehiculares o peatonales".



"Por ello, es necesario impulsar acciones que modernicen la ciudad, con infraestructura útil que promueva el desarrollo, la inversión, y la creación de espacios urbanos de calidad. Esto a través de la instalación de cableado y guías subterráneas para este tipo de servicios".



Pero, ¿por qué construir redes subterráneas de cableado?



"Con estas acciones se minimizan impactos al entorno natural, se proporcionan servicios con mayor calidad, no se afecta al tráfico peatonal o vehicular, así como propiedades de terceros; se incrementa la seguridad de habitantes y visitantes, se reducen costos de operación y mantenimiento, se minimizan efectos de fenómenos meteorológicos o vandalismo; además de que mejora la seguridad en las operaciones".



"Esta idea contiene proyecciones para ofrecer calidad, no solo en la imagen urbana, en la movilidad o embellecimiento de espacios públicos; si no también en la prestación misma del servicio".



"En primera instancia se requiere convocar acciones con expertos en materia arquitectónica, urbanística, ingeniería, de conservación, para que diluciden la factibilidad y posible implementación en el corto plazo".



"El legado que podemos dejar en la sociedad permanecerá en los siguientes gobiernos, décadas y generaciones, con un sello propositivo, que destruya la idea de lo provisional e improvisado, y que será acorde con criterios, disposiciones y pautas internacionales, como las que establece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe".



"Por todo lo anterior y en aras de buscar soluciones a las problemáticas mencionadas, me permito someter ante consideración de esta Soberanía el siguiente acuerdo:".



"Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado, para que a su vez se sirva instruir a los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y Secretaría de Gobernación, a fin de que se realicen los estudios técnicos y las acciones necesarias, para definir las directrices y mecanismos que permitan el retiro y ordenamiento paulatino de la infraestructura aérea de servicios telefónicos, digitales y eléctricos, del municipio de Puebla, y en su caso de aquellos que conforman la zona metropolitana y conurbada del mismo.