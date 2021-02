Según un estudio realizado en Alemania por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, personas que no desarrollan síntomas graves de Covid o resultan asintomáticas, podrían tener antepasados neandertales.

El análisis fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, donde se indica que existe una mutación genética que reduce el riesgo de infección grave por el Covid en casi un 22%.

Los investigadores refieren que la región genética involucrada en este proceso hace una respuesta inmune del cuerpo al Covid, la misma que se presenta con la mutación ante otros virus como el Nilo Occidental o incluso al virus de la hepatitis C.

Las primeras teorías apuntan a que estas mutaciones habrían sido desarrolladas a lo largo de cientos de años, llegando a la actualidad a personas de Europa y Asia.

“Un haplotipo en el cromosoma 12 estaría asociado con una reducción aproximada del 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con Covid cuando se infecta por el SARS-CoV-2, mismo que se hereda de los neandertales”, comenta la publicación.

Con información de Excélsior.