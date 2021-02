El róver de la misión Perseverance de la NASA, enviado en julio de 2020, ha descendido con éxito sobre la superficie de Marte, con el objetivo de buscar evidencias de vida en el planeta rojo.

"Estoy a salvo en Marte. 'Perseverance' [la perseverancia] te llevará a cualquier parte", tuiteó la cuenta oficial del róver, que ya ha enviado sus primeras imágenes tras posarse en la superficie marciana.

Tras adentrarse en la atmósfera marciana a unos 19 mil kilómetros por hora, la nave comenzó su aproximación a la superficie, llegando finalmente a la zona del cráter Jezero, un antiguo lago de 45 kilómetros de diámetro.

Here goes! Lighting the engines on my “jetpack” for final descent. Wheels down in less than a minute.#CountdownToMars pic.twitter.com/AQKPEBGr0o