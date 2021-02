"Tras varios años de gestiones, por fin los vecinos de la calle Ignacio Comonfort de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán ya cuentan con una vialidad adoquinada, con guarniciones, banquetas e iluminación, lo que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos", aseguró el presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle.

Durante el evento, el edil aseguró que a pesar del proceso electoral 2021, el gobierno seguirá trabajando apegado a la ley y llevando a cabo los programas que ya están calendarizados y son necesarios como el apoyo al campo.

“Tenemos programas que no pueden parar como el campo con Sembrando Esperanza el cual seguirá trabajando en beneficio de los campesinos”.

Ante vecinos de dicha calle, Toño Teutli destacó que una de las acciones que debe ejercer todo gobierno municipal es usar el dinero público de manera correcta, eficiente, honesta y siempre buscando el beneficio de los ciudadanos.

“A pesar de las dificultades que hemos tenido por más de un año por la pandemia, tomamos muchas precauciones para evitar contagios y a pesar de los recortes en el presupuesto no hemos parado como gobierno, no hemos dejado de cumplir con las acciones que nos comprometimos, no hemos parado nuestros programas sociales ni mucho menos el equipamiento urbano”.

Acompañado por la directora honorífica de comunicación social, Bárbara Pérez Coliente; la presidenta honorifica del DIF, Fidelia Cuautle Navarro; la síndico, María de los Ángeles Portillo Sandoval; la regidora, Nazaria García Galindo; la directora de Obras Públicas, Claudia González Romero; las regidoras de Ocotlán, Miriam Valeria Copalcoa y Vanesa Sarmiento, así como el presidente del Comité de Obras, Javier Sarmiento Méndez, el presidente municipal señaló que se harán todas las gestiones para hacer la segunda etapa de la calle Ignacio Comonfort.

La primera etapa tuvo una inversión de 5.19 millones de pesos y se hicieron trabajos de drenaje, se amplió la red de agua potable, se colocaron 40 tomas domiciliarias, se adoquinaron cuatro mil 542 metros cuadrados, se hicieron mil 282 metros de guarniciones, mil 282 metros cuadrados de banquetas y se instalaron 17 luminarias.