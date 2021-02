Fotografías que circularon en redes sociales donde exhibían al senador republicano, Ted Cruz, en el aeropuerto mientras viajaba a Cancún, en México causaron indignación, pues las imágenes fueron tomadas en el marco de las fuertes nevadas que azotan Texas y que hasta ahora han dejado 40 personas muertas.

