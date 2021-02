El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, celebró el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que echó abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el presidente, gobernadores y presidentes municipales con respecto a temas electorales limitaran sus comentarios, sin embargo, señaló que será mesurado.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal reiteró que desde su gobierno se actuará de forma imparcial y apegado a la Ley Electoral, para garantizar equidad en la contienda: "Celebro que se reconozca la libertad de poder emitir opiniones mesuradas, yo lo agrego, tenemos que actuar con mucha mesura para no provocar inequidad en el proceso", puntualizó.

El mandatario poblano refirió que "me comportaré como un gobernador que provoque la equidad de los procesos electorales pero voy a ejercer mi derecho de opinar sobre algunas cosas que yo vea, sobre el transcurso de los hechos que vayan ocurriendo", dijo.

Ya en otro tema, refirió que tuvo conocimiento en torno a la denuncia en contra de Eduardo Rivera Pérez por el presunto daño patrimonial cometido cuando fue presidente municipal de Puebla, sin embargo, refirió que no emitirá un juicio con respeto a este tema.

"Me enteré por la prensa de que un ex regidor presentó una denuncia, sobre eso se tendrá que abrir una carpeta de investigación y en el curso legal de una denuncia. No voy a emitir un juicio sobre responsabilidad de nadie", refirió el mandatario local.