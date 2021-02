“Vamos poner en claro la leyenda negra de Facundo Rosas en Puebla, él va colaborar, él después de ese tuit, entiendo que va colaborar, va a aportar muchas cosas que él conoce y muchas relaciones extrañas que tuvo como secretario de Seguridad Pública”, refirió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien le tomó la palabra al exsecretario de seguridad pública para que aporte todas las pruebas por sus presuntos vínculos y protección a bandas dedicadas a robo de hidrocarburos.

En conferencia de prensa, el mandatario local refirió que ya es tiempo de que se esclarezcan los delitos y vínculos que tuvo el exsecretario de Seguridad Pública con el crimen organizado, en la época de Rafael Moreno Valle Rosas.

“Él alega presunción de inocencia, porque es inocente, porque nunca ha sido capaz de hacer nada irregular, ya lo que la SEIDO esté haciendo sobre él y sus relaciones entre él y el señor que está detenido en Estados Unidos, eso no nos toca a nosotros, aquí nos toca en lo poblano, su paso por la Secretaría, las relaciones que provocó, los hechos en los que se vio involucrado de todo tipo y no solamente el tema de Chalchihuapan”, dijo.

El mandatario local refirió que en esta disposición que mostró el exfuncionario estatal, se tendrá que aclarar: “cuando fueron sorprendidos mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Estatal, que estaban resguardando un cargamento de combustible robado, todo eso que se sepa”.

Rosas se defiende

Al asegurar que es inocente de los delitos que se le achacan, el ex funcionario estatal fijó una postura a través de su cuenta de Twitter sobre la referencia que el mandatario poblano de él en su conferencia de prensa de este viernes, cuando fue cuestionado sobre un amparo que Rosas presentó para evitar una posible orden de aprehensión.

“En medio de esta desinformación, el propio gobernador de Puebla emitió una serie de calificativos, difamaciones e improperios como delincuente y criminal en contra de mi persona, cuando no era necesario, propios de alguien que ignora las leyes y sus funciones (…)”, refirió al señalar que el gobernador se apartó de su responsabilidad de actuar bajo el principio de presunción de inocencia.

Les comparto algunas precisiones sobre el amparo del que ya desistí y de las acusaciones de las autoridades estatales de las últimas horas. pic.twitter.com/O4RI6JvBf2 — Facundo Rosas (@FacRosas) February 19, 2021

Al fijar su postura, Rosas Rosas refirió que el pasado 17 de febrero sí presentó un amparo contra una orden de aprehensión, pues fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) pero en calidad de testigo sobre el operativo “Rápido y furioso” que el gobierno federal realizó en 2009, por lo que se desistió de ese recurso jurídico.

Celebra Barbosa fallo del TEPJF

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, celebró el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF) que echó abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para, dijo, censurar al presidente, gobernadores y presidentes municipales con respecto a temas electorales; sin embargo, señaló que será mesurado.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal reiteró que desde su gobierno se actuará de forma imparcial y apegado a la ley electoral, para garantizar equidad en la contienda electoral, por lo que "celebro que se reconozca la libertad de poder emitir opiniones mesuradas, yo lo agrego, tenemos que actuar con mucha mesura para no provocar inequidad en el proceso".

El mandatario poblano refirió que "me comportaré como un gobernador que provoque la equidad de los procesos electorales, pero voy a ejercer mi derecho de opinar sobre algunas cosas que yo vea, sobre el transcurso de los hechos que vayan ocurriendo".

Ya en otro tema, refirió que tuvo conocimiento en torno a la denuncia en contra de Eduardo Rivera Pérez por el presunto daño patrimonial cometido cuando fue presidente municipal de Puebla; sin embargo, refirió que no emitirá un juicio con respeto a este tema.

"Me enteré por la prensa de que un ex regidor presentó una denuncia, sobre eso se tendrá que abrir una Carpeta de Investigación y en el curso legal de una denuncia, no voy a emitir un juicio sobre responsabilidad de nadie", refirió el mandatario local.