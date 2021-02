Luego de pedir a sus adversarios políticos no caer en una guerra sucia y jugar limpio rumbo al proceso interno de Morena para alcanzar la candidatura rumbo al 6 de junio, Claudia Rivera advirtió que ha presentado las denuncias correspondientes ante el IEE y se deslindó de los mensajes triunfadores enviados por mensajes de teléfonos móviles.

Además reiteró respetar las decisiones del árbitro electoral federal y de todas las autoridades para separarse del cargo de alcaldesa cuando las reglas de su partido determinen el momento de buscar la candidatura morenista a presidente municipal.

"Buscan salir del vergonzoso basurero en el que estuvieron", dijo al reiterar respeto, tranquilidad, mesura, tolerancia, pero sobre todo un juego limpio y estar a la altura de las circunstancias que se viven en en panorama político y social de la nación.

Acompañada por sus escuderos Jorge Eduardo Covián Carrizales y Jorge Iván Camacho Mendoza, refrendó que ya presentó el correspondiente deslinde ante las instancias que correspondientes.

"Las denuncias ya están ante las instancias electorales para que se investigue, por supuesto me deslindo de esas prácticas, nosotros siempre hemos apostado por el juego limpio, llegamos aquí (a la presencia municipal) jugando un juego limpio, en eso creo, ese es el espíritu de la ciudadanía", subrayó.

La aspirante reelegirse en la alcaldía por Morena y sus aliados políticos exigió a sus opositores mantener la serenidad y tranquilidad de cara al proceso interno y posteriormente el electoral de junio.

Reiteró que desde 2018 busca desarraigar prácticas que en el pasado habían realizado quienes tenían la confianza del pueblo, pero al llegar al ayuntamiento defraudaron al pueblo.

Bajo esa perspectiva priorizó que aún existen personajes al amparo de la dignidad de las personas que buscan privilegiar intereses personales, pero hoy están desesperados por regresar al poder.

"La sociedad ya no quiere más guerra sucia, ya no quiere más lodazales mediáticos, ya no quiere más mezquindad de unos cuántos, pues exige que cambiamos la dinámica de plantear las estrategias".