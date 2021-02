Luego de regresar al ojo del huracán, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, afirmó que pagó 500 mil pesos por las acusaciones que tuvo en el caso Chalchihuapan.

Afirmó en un comunicado enviado desde redes sociales que las cuestiones por las que fue juzgado en el pasado, las pagó con indemnizaciones.

Con respecto al citatorio por el que promovió un amparo, expuso que se trata del tema "Rápidos y furiosos", y que nada tiene que ver con su vinculación a grupos de "huachicol", como se conoce al robo de combustible a ductos de Pemex o por el caso Chalchihuapan.

Hace unos días, el gobernador Miguel Barbosa sostuvo que se esclarecerá la "leyenda negra" que rodea a Facundo Rosas.

El pasado jueves, el mandatario llamó "delincuente" al exfuncionario de Rafael Moreno Valle por su presunta relación con bandas dedicadas al huachicoleo.

Más tarde, en Twitter, Rosas Rosas retó al gobernador a presentar pruebas si es que dispone de ellas.

El 12 de febrero la defensa legal de Facundo Rosas Rosas tramitó un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión efectuada por Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO.

La defensa

Mencionó que es “cosa juzgada” y recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por válidas todas las respuestas a sus recomendaciones, incluida la de su responsabilidad.

“Pagué una multa de 500 mil pesos y según entiendo fueron parte de la indemnización que conforme a los protocolos internacionales fue cobrada por la madre del menor”, reiteró.

Hizo referencia a la indemnización de 2.5 millones de pesos que la CNDH acordó entregarle a Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, muerto en la represión contra manifestantes en julio de 2016.

A la fecha, Elia Tamayo sigue buscando justicia e, incluso, en septiembre de 2020 presentó una denuncia penal contra Víctor Carrancá Bourguet, extitular de la FGE, Juan Pablo Piña Kurczyn, asesor jurídico del gobierno estatal y Facundo Rosas, por omisiones en la investigación del homicidio de su hijo.

La defensa

Hace unos meses, el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, defendió a su exjefe Gerardo García Luna, al señalar que las acusaciones en su contra no se han comprobado y sólo son mediáticas. Afirmó que él está libre del tema ya que no se le ha comprobado ningún delito.

Durante una videoconferencia para el programa de Facebook Gafas con Violeta, a pregunta expresa de este reportero, aseveró que en todo este tiempo no se le ha comprobado ningún delito.

“En el caso particular de mí, han dicho de todo, en Puebla han dicho de todo y la verdad es que a seis años no se ha podido probar nada”, sostuvo el funcionario estatal en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Al hablar por primera vez de la detención de su exjefe por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, señaló que aún no se le sentencia jurídicamente, sólo mediáticamente.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, y fue señalado en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por un exmiembro del Cártel de Sinaloa, quien afirmó que él personalmente pagó al exsecretario 6 millones de dólares en sobornos.

A pregunta expresa de este reportero sobre su situación, dijo:

“Nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario (…) a la persona que señala Jorge (Genaro García Luna), pues hoy no ha sido sentenciado, no ha sido condenado, sin embargo mediáticamente ya estamos condenados todos los que tuvimos algún tipo de relación”, sostuvo.

“Por supuesto que me tocó trabajar con él (García Luna) y no voy a negar que existiera una relación, pero eso no puede ser motivo de que haya cometido un delito, peor aún, ni siquiera lo han comprobado, pero mediáticamente ya está juzgado, sentenciado y hasta uno”, dijo.