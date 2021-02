Para no entregar recursos durante la veda electoral, el gobierno federal adelantará el pago de programas sociales, el monto ascenderá a 200 mil millones de pesos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que los beneficiarios de los programas del Bienestar, recibirán el apoyo económico previo a la veda electoral, pues estos recursos no se podrán otorgar durante la contienda que finalizará el próximo 6 de junio.

“En este trimestre vamos a lo mismo, vamos a destinar cerca de 200 mil millones de pesos abajo, porque se van a adelantar recursos porque vienen las elecciones y no se pueden entregar apoyos en veda electoral”, dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario calculó que la cifra se duplique por otros 200 mil millones de pesos, a través de las remesas que envían mexicanos en el extranjero.

Recordó que para hacerle frente a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, el gobierno mexicano optó por no endeudarse como otros países, y por el contrario, se determinó dar más apoyos a las personas con menos recursos en lugar de rescatar “a los de arriba”.

“Nosotros no contratamos de duda, no tuvimos crisis por falta de recursos, no hubieron asaltos, saqueos de comercio, el sector agropecuario creció 2 por ciento y vamos a seguir creciendo”.