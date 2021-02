Este lunes 22 de febrero de 2021 el mundo de la música amaneció con una de las noticias más tristes en la era reciente luego de que el dúo Daft Punk anunciara su separación tras 28 años de trayectoria.

A través de un video subido a su canal de YouTube titulado Epílogo (Epílogo), el dúo francés galardonado con seis premios Grammy, anunció su disolución mostrando que uno de los elementos es "destruido" con una explosión.

Los referentes de la música electrónica dieron la noticia y de acuerdo con AFP, fue un publicista del dúo quien confirmó la separación sin detallar los motivos.

Daft Punk, compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, iniciaron su carrera en la música en el lejano 1993 ya lo largo de casi cuatro décadas han vivido las mieles del éxito con canciones como “Harder , Better, Faster ”, "Around the world", “Get Lucky ”, "Something about us", "Robor Rock", "Instant Crush" y quizás la más conocida, "One More Time".

Durante su trayectoria, Daft Punk lanzó cuatro álbumes de estudio y dos en vivo. Además, realizaron y participaron en cinco filmes, como DAFT: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes (1999) e Interstella 5555 - The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003), además de hacer el soundtrack de la película Tron de Disney en 2012.