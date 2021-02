El fin de semana llovieron críticas y comentarios a favor o contra Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, popularmente conocida como “La diosa de la cumbia”, esto luego de que recibiera la vacuna contra el coronavirus en un centro de salud de Motul, Yucatán.

De acuerdo a medios nacionales, la cantante adquirió desde hace varios años una vivienda en la localidad, para pasar largas temporadas, sin embargo, ésta no es su residencia fija, por lo que causó asombro que acudiera a recibir la vacuna.

La cantante que cuenta con más de 60 años, causó extrañeza al acudir al centro médico del ISSSTE de la localidad, por lo que, algunas personas criticaron que la artista acudiera a la comunidad para recibir la dosis cuando no radica ahí y que incluso hay gente en la comunidad que no han podido ser vacunados.

Por su parte, también hubo voces que defendieron a “la diosa de la cumbia”, argumentando que pertenece al sector de adultos mayores y como lo marca la Jornada Nacional de Vacunación, le toca aplicarse la dosis.

Un video que circula en redes sociales, muestra a la cantante enviando un mensaje a los lugareños para que acudan al centro de salud y ser vacunados.

“Soy Margarita, la diosa de la cumbia, yo ya me vacuné, por favor no le tengan miedo a la vacuna, vengan a Motul todos los que son motuleños, por favor vacúnense todos los yucatecos (…) no le tengan miedo, hay que hacerlo para que yo vuelva a cantar”.