Con 20 iniciativas aprobadas de las 41 presentadas en el Congreso del Estado, la diputada local por el PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, advirtió que la mayor violencia hacia las mujeres se ha vivido por parte de Morena, una vez que se quitaron las estancias infantiles para las trabajadoras, se eliminó el presupuesto para violentadas y no hay medicamento para tratar el cáncer cervicouterino, entre otros.

En entrevista con Intolerancia la legisladora puntualizó la sociedad no se merece que un partido con una bandera de feminismo, llegue a atacar a las mujeres, y señaló que hay acciones sistemáticas para violentarlas a pesar de que se dice a nivel federal un gobierno feminista.

Comentó que una de sus iniciativas presentadas y aprobada fue referente a la violencia contra las mujeres, pero señalando que se incrementaron las agresiones contra los niños durante la pandemia, y se presentó una iniciativa para modificar el Código Penal, ahora aumentan las penas hasta 12 años y se aplica también para personas que maltraten a los menores.

Rodríguez Della Vecchia, señaló que desde la Comisión de la Familia ha podido hacer frente al tema de la violencia en contra de las mujeres, y reiteró el golpe que dio el gobierno de Morena al desaparecer las estancias infantiles que apoyaban a las madres trabajadoras, bajo el argumento de que ahora serían los abuelos quienes cuidarían a los nietos.

Dijo que no es posible que cuando una de las primeras causa de muerte entre las mujeres es el cáncer cervicouterino, no haya dinero para la compra de medicamentos.

Reiteró que mientras se tira el dinero en un estadio de beisbol, o la refinería de Dos Bocas, no hay recursos para los refugios donde se atendían a las mujeres violentadas: “En sí, Morena, con bandera feminista violenta a las mujeres”.

Trabajo legislativo

A unos días de buscar la candidatura nuevamente para la diputación local, sobre su trabajo en el Congreso dijo que se siente satisfecha con el trabajo que ha hecho con el grupo legislativo del PAN: “Durante los más de dos años que llevamos, hemos estado entre los primeros cinco en eficiencia legislativa, somos cuatro de 41 y hemos dado resultados, me parece que hay muchas materias pendientes por legislar y definitivamente dependen de la mayoría que es Morena, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero quienes llevan la agenda por el número de diputados y diputadas, son ellos”.

Comentó que a diferencia de algunos diputados que presentan decenas de iniciativas sólo para parecer productivos, pero no les aprueban una sola, ella ha presentado 41, y le han aprobado 20.

“Me parece que hay muchos temas en el sector de salud, en economía, seguridad, que quedan pendientes, y que en el legislativo no han querido exigirle a las autoridades porque desde el Legislativo podemos hacerlo, pues son temas que afectan a los poblanos”.

“Hoy más que nunca necesitamos que haya un presupuesto para vacunas, que todos los poblanos estemos vacunados, hay países como Chile que prácticamente ya concluyó, y nosotros no podemos tener, pretextos, pues tanto Puebla, como México tienen recursos, lo que pasa es que no son prioridad para los gobiernos que está encabezando Morena, y son temas pendientes que se tienen como legisladores, y será uno de los temas que se subirán a la tribuna”.

Supuestos vetos

Sobre la democracia en el Congreso, precisó: “A mí me han vetado, me cierran el micrófono todo lo que pueden, son cosas que pasan, pero la verdad, me siento una mujer libre, he sido una opositora real, y no por oponerme, porque cuando se han presentado cosas buenas por parte de Morena, las hemos acompañado, pero, mi única obligación, es transmitir el sentimiento de los ciudadanos en el Congreso”.

Comentó que es muy diferente ser diputada local y federal, son cosas diferentes, en lo local "estás en contacto directo con la necesidad, con lo que quiere la gente, me parece que es más intenso el trabajo, estás metida con la gente".

“El Congreso federal es bonito, una posición privilegiada, pero son quinientos diputados, y aquí somos 41, por lo que es más fácil poder trabajar más fuerte, que las iniciativas se aprueben. Como federal para que se apruebe una iniciativa es complicado, y tiene que pasar por las dos cámaras, y los resultados del trabajo se ven de manera más inmediata.”

Finalmente señaló que "es un privilegio ser diputado y en ocasiones no entiendo a compañeros que lo ven como un chiste, y utilizan en Congreso para hacer chistes en las redes sociales y muestra cómo se va perdiendo el amor a la patria, a sus símbolos".