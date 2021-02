Elementos de Protección Civil del Estado (PCE), de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación, clausuraron un establecimiento, en la colonia La Paz, que desde hace varios meses funcionaba como antro y after, donde fueron halladas más de 80 personas que no respetaban las medidas de seguridad para no contagiarse con Covid-19.

El negocio se ubica en la calle Chipilo y cerca de las 3:00 horas del domingo 21 de febrero, fue intervenido por personal de Protección Civil, al frente de su titular Ana Lucía Hill, con apoyo de elementos de la Policía Estatal.

En el interior del negocio había aproximadamente 80 personas que consumían bebidas embriagantes, sin respetar la sana distancia, sin llevar cubre bocas y omitiendo el decreto del Gobierno de Puebla de no abrir ante riesgos de contagio.

De acuerdo a reportes de vecinos, ese antro celebraba fiestas que duraban hasta alta horas de la madrugada e incluso tenía varios meses funcionando, por lo que ya había sido reportado ante las autoridades correspondientes.

Al momento del desalojo los clientes se mostraron molestos y violentos, sin embargo se retiraron de inmediato, para que fueran colocados los sellos de clausura.