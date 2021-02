La NASA ha compartido el video que muestra por primera vez el aterrizaje de un róver en Marte, ocurrido en el marco de la misión Perseverance, el pasado 18 de febrero, después de un viaje de 480 millones de kilómetros que inició en julio de 2020.

Las cámaras de alta definición comenzaron a grabar a 11 kilómetros sobre la superficie marciana, "mostrando el despliegue supersónico del paracaídas más masivo jamás enviado a otro mundo, y termina con el aterrizaje del róver en el cráter Jezero", detalló la agencia en conferencia de prensa.

La misión Perseverance "ya ha proporcionado algunas de las imágenes más icónicas de la historia de la exploración espacial", indicó el administrador interino de la agencia espacial, Steve Jurczyk.

"Ahora finalmente tenemos una vista desde primera fila de lo que llamamos 'los siete minutos de terror' mientras aterrizamos en Marte", señaló Michael Watkins, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que calificó el descenso de Perseverance como "absolutamente impresionante".

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ