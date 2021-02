Recientemente el músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lanzó su nuevo álbum titulado “Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco”, una producción que cuenta con varios artistas invitados y de la cual suena fuerte el tema “Sobrevivirás” acompañado de la cantante inglesa Joss Stone.

Tras el éxito del lanzamiento no convencional del álbum “Blanco”, producción del año pasado, material que alcanzó más de 130 millones de visitas en sus videos oficiales y más de 15 millones de reproducciones en las sesiones inéditas de autor; ahora Ricardo Arjona, continúa reinventándose con su nuevo álbum el cual es sin duda un regalo para los miles de fans del compositor.

De “Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco”

Su nuevo material es sin duda un regalo para los seguidores de Arjona, ya que cuenta con muchas sorpresas además de una excelente producción. Y es que en “Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco”, el artista une dos continentes y tres idiomas.

La producción cuenta con grandes invitados, artistas emblemáticos que se suman al proyecto de Ricardo Arjona entre estos la inglesa Joss Stone con quien lanza el primer corte de este material titulado “Sobrevivirás”, canción de casi 4 minutos disponible en todas las plataformas digitales.

También colaboran en este material los españoles Pablo Alborán y Melendi, otra invitada es la cantautora Kany García con el tema “Tu retrato” y quien no podía faltar es Gaby Moreno con “El Blues de la Notoriedad”. Un material interesante con versiones alternativas y algunos demos.

Entre la lista de los temas e invitados encontramos: El Amor Que Me Tenía ft Pablo Alborán; Mojado ft Marc Cohn; Sobrevivirás ft Joss Stone; Tarot ft Niuver; Tu Retrato ft Kany García; Blues de la Notoriedad ft Gaby Moreno, No Es El Momento - Versión Alternativa (Demo), Morir Por Vivir ft Manuel Mijares, Hongos (cover), El Invisible ft Melendi; El Invisible - Piano y Voz (Demo); Batichica ft Beret; Hacer Patria (Demo); Mamás de Moisés ft Joshue Arias; Adriana Moreno, Andreew. Además Bocetos y primeras grabaciones.

De su carrera

Edgar Ricardo Arjona Morales, nace un 19 de enero de 1964 en Jocotenango Guatemala, dedicado a la música desde pequeño, sus géneros principales son la balada, pop y trova. A los 20 años grabó su primer disco bajo el nombre de “Déjame decir que te amo”, pero al no tener la respuesta deseada, abandona la música por un tiempo dedicándose a la docencia.

Años más tarde saca su segundo disco “Jesús verbo no sustantivo”, material que lo lanza a la fama internacional. Actualmente Ricardo Arjona tiene más de 20 producciones musicales, todas exitosas, siendo uno de los mayores vendedores de discos y reconocido por sus composiciones. Entre sus canciones más sonadas están: Mujeres, Señora de las cuatro décadas, Historias de un taxi, Cómo duele, Santo pecado, Dime que no, Animal nocturno, Lo que está bien está mal, Ay amores, Acompáñame a estar solo, El amor, Mi novia se está poniendo vieja, Fuiste tú y Te quiero, Jesús verbo no sustantivo, algunos de los muchos éxitos del cantante que han salido de sus producciones como “Vivencias”, “Del otro lado del sol”, “Animal nocturno”, “Si el norte fuera el sur”, “Santo pecado, “Galería Caribe”, “Quinto piso”, “Independiente” entre otras.

Se destaca también sus conciertos de más de dos horas, donde la producción aunado a sus músicos, coristas y elementos varios, hacen un deleita para sus fans, recordando algunos como su gira “Circo Soledad”.