Gabriel Biestro, luego de semanas de ataques en su contra por parte de los diputados Héctor Alonso, y José Juan Espinosa Torres, hizo uso de la palabra para recordar que ambos personajes se ponían de tapete frente a las autoridades en turno.

Luego de que durante la sesión ordinaria, los dos diputados dedicaron cerca de media hora para lanzar ataques en contra de Gabriel Biestro, quien ha anunciado su interés de buscar la candidatura a la presidencia municipal por la capital.

Héctor Alonso, con descalificaciones hacia Gabriel Biestro, sobre su lugar de nacimiento, hizo uso de la palabra cuando se discutía el punto cinco del orden del día referente a reformas al Código Penal del Estado de Puebla.

Cansado de los señalamientos en contra de su compañero de bancada, el diputado Fernando Jara Vargas, recordó como hace más de diez años junto con Gabriel Biestro iniciaron el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, mientras los detractores del líder del Congreso estaban alejados sirviendo a otros intereses.

Recordó que Héctor Alonso llegó hasta 2018, cuando sabía que los otros proyectos iban a perder, y se subió a la ola de Andrés Manuel López Obrador para ganar la elección.

Gabriel Biestro, dijo que él trabaja en aspectos técnicos, y no va hasta los lodazales de la política, y agradeció la fijación que tienen en él, y de mencionarlo tanto en las sesiones como en sus sueños “Gabriel Biestro”.

Aseguró que no le afecta ni le molesta, cuando las palabras vienen de la “excrecencia” de los partidos políticos, e indicó “Cuando son los que llegaron a ponerse de tapete, y quieren emular la dignidad que no tienen”.

“He visto cómo hablan amores de Marín, y luego pestes, luego amores de Moreno Valle, y después pestes, y se ponían como tapete del gobernador a besar suelas para tener un trampolín y seguir viviendo de esto, como lo vividores que son”.

En su respuesta insistió “no se molesten, no me preocupa, ni que me falsifiquen documentos, ni que me falsifiquen versiones, voy a seguir con contestar ese tipo de cosas, y como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no voy a estar cayendo en ese tipo de provocaciones”.

Señaló “Quiero contar que con Fernando Jara inicie el Movimiento antes de que fuera partido, y que le interesara a tantos; Una vez vino una persona de la que no diré su nombre, por el año 2016, y preguntó, oye y cómo está el Niño Naranja, perdón el Niño Maiceado, igual de corrupto que siempre”.

Advirtió que a él no lo engañan con esa falsa modestia, con esa falsa humildad, y los casos de misoginia y xenofobia, hablan de cada quién y de lo que representan.

Por su parte la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, anunció que presentará una queja ante las instancias correspondientes, por los comentarios homofóbicos nuevamente realizados.