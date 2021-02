Gracias al éxito de su primera temporada, Amazon Studios anunció la segunda parte de “Modern Love”, la aclamada serie de antología, regresará con episodios liderados por un nuevo cuadro actoral, así como un importante equipo de directores.

De la segunda temporada y su elenco

La serie Amazon Original, Modern Love , regresa para su segunda temporada con otro elenco estelar y nuevas historias de amor y relaciones en toda su complejidad y belleza, inspiradas por la columna del mismo nombre del New York Times.

La temporada fue filmada en Albany en Nueva York, Schenectady y Troy en Nueva York y Dublín, Irlanda y se estrenará en Amazon Prime Video este año en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Para esta segunda temporada estarán presentes: Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, la nominada al premio Screen Actors Guild Lucy Boynton, Tom Burke, Zoe Chao, Maria Dizzia, la nominada al Oscar Minnie Driver, la recién llegada Grace Edwards, Dominique Fishback la nominada al premio Tony Kathryn Gallagher, el nominado al Emmy Kit Harington (Game of Thrones), el nominado al premio Screen Actors Guild Garrett Hedlund, Telci Huynh la ganadora del premio Tony Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, la ganadora del Oscar Anna Paquin, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Jack Reynor, la ganadora del Globo de Oro Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, James Scully, Zuzanna Szadkowski, Lulu Wilson, Don Wycherley y Jeena Yi.

De la producción

John Carney es escritor, director y productor ejecutivo. Adicionalmente, John Crowley (Brooklyn), Marta Cunningham (Insecure) Jesse Peretz (Glow) y Andrew Rannells (Black Monday), también dirigirán episodios de la serie de antología con Celine Held y Logan George (Topside) codirigiendo un episodio. El episodio que dirigirá Rannells está basado en un ensayo personal que él escribió para la columna del New York Times.