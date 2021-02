Será la Fepade la que se encargue de investigar el posible delito electoral que habría cometido Edgar Garmendia de los Santos. Esta instancia determinará la veracidad de los audios en los que se escucha la supuesta venta de candidaturas en Morena refirió el gobernador, Miguel Barbosa huerta, quien reiteró que en este proceso electoral arreciarán las denuncias electorales. Ejemplificó que cada una de las acciones que cometan las y los presidentes municipales quienes busquen reelegirse se documentan para contar las “historias de violación a la ley”.

Barbosa Huerta, recomendó que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Electoral del Estado (IEE) realicen cursos de capacitación a los servidores públicos municipales, pues muchos desconocen la Ley Electoral y cometen irregularidades, como actos anticipados de campaña disfrazados de inauguración de obras en juntas auxiliares.

Por otra parte, sostuvo que el gobierno que encabeza y con el ánimo de generar equidad en el proceso electoral, ha girado un oficio a las y los servidores públicos estatales para que quienes tengan deseos de participar en el proceso electoral dejen sus cargos a partir del próximo viernes, esto un día después de que el secretario de Gobernación David Méndez Márquez confirmara su intención de buscar una diputación local.

Fepade tendrá que investigar supuesta venta de candidatas en Morena

Fue natural la respuesta de consejeros y militantes de Morena al acudir a la Fepade a denunciar la presunta venta de candidaturas, este hecho tendrá que investigarse y aclararse, refirió el gobernador.

Después de que se ventilaran los audios en los cuales se escucha una presunta negociación que involucra a Pedro Garmendia de los Santos, hermano del secretario general de Morena, el gobernador refirió que “tendrá que ser la autoridad investigadora sobre delitos electorales la que determine la veracidad de esos hechos y en todo caso la responsabilidad de los presuntos implicados, eso es sano, es sano que todos estén dispuestos hacer del conocimiento de la autoridad una irregularidad”, dijo.

El mandatario local adelantó que habrá varias denuncias electorales por la presunta comisión de delitos, incluso en contra de quienes busquen su reelección.

Se pronuncia Barbosa en contra del presunto desvío de dinero para promoción electoral

En este orden, Miguel Barbosa Huerta también se pronunció en contra de la presunta utilización del dinero de los ayuntamientos para que las y los presidentes municipales se promuevan electoralmente. Refirió que todas estas acciones se documentan para actuar en consecuencia.

“Habrá múltiples denuncias, sólo les digo a todos que los adversarios electorales ya están registrando minuto a minuto todo lo que están haciendo en encargos públicos y lo van a utilizar en sendas historias de violación a la ley. Cuídense y cuiden a la democracia porque la democracia se construye con un respeto a la ley, respeto a la ley, los actos de audacia esos ya no sirven y todo aquel servidor público que quiera pasarse de listo va a recibir el repudio de la gente”, dijo el mandatario local.

Urge capacitación a aspirantes sobre delitos electorales

El jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que los aspirantes a cargos de elección popular deben ser capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y los partidos políticos con el objetivo de que no cometan delitos electorales.

“Debiera el INE, el IEE, debieran dar cursos de capacitación, los propios partidos, cursos de capacitación a sus candidatos para evitar que cometan ilícitos. No hay horarios, no es que el día se parta en doce horas, ni doce horas se pueda ser servidor público o doce horas se pueda ser candidato o aspirante, eso no lo dice ninguna ley y tiene que haber cuando se establece la figura de la reelección en materia de alcaldes, en materia legislativa se reconoce que los servidores públicos tienen instrumentos púbicos a su alcance”, dijo.

El mandatario local exhortó a las autoridades municipales a ser sensatas para evitar utilizar recursos públicos para su promoción en la búsqueda del cargo que pretendan.

Emplaza Barbosa a que el viernes funcionarios presenten sus renuncias

El próximo viernes será el último día de trabajo en la administración pública estatal para las y los servidores públicos quienes deseen participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021, esta decisión la asumió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para garantizar equidad en la contienda electoral desde su administración.

“Quienes sean servidores públicos, integrantes del gobierno del estado de Puebla para dar una muestra de lo que debe ser el comportamiento de los ciudadanos, del gobierno frente a este proceso electoral, lo decidí ayer, que sea este viernes 26 de febrero cuando deban separarse de su cargo, todos aquellos que quieran participar en la búsqueda de una candidatura, es lo correcto para que no estemos nosotros también presentando circunstancias de inequidad, de ventaja frente a todos los que buscan cargos, que buscan candidaturas y no son servidores públicos”, dijo.

Hasta el momento, el único funcionario estatal que ha manifestado públicamente su intención de buscar una diputación local es David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, por lo que el viernes presentará su renuncia.

Por otra parte, a través de bardas el subsecretario de la Vivienda de la Secretaría de Bienestar, Antonio López Ruiz, ha exhibido su intención de participar en el proceso electoral local.