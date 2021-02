Rubí Ibarra, quien saltó a la fama en 2016 por su fiesta de XV años, descartó que esté buscando una candidatura por Movimiento Ciudadano (MC) en San Luis Potosí y acusó que los rumores son sólo fake news.

La ahora estudiante de Comunicación dijo que “esto es totalmente falso, no es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación, pero muchas personas me hicieron llegar este tipo de información, las páginas y todo”.

No crean las Fake News: Rubí Ibarra desmiente que quiera algún puesto público en SLP pic.twitter.com/HzhrUzxnaj — Pau Watanabe (@WatanabePau) February 22, 2021

La famosa quinceañera habría sido confundida con la aspirante Rubí Flores, quien busca la candidatura a la alcaldía de Charcas, en San Luis Potosí.

“Muchas personas me están empezando a agredir en redes sociales. Me están acosando. Y pues realmente no puedo creer que aún sean tan ingenuos y crean en páginas amarillistas”, indicó vía Twitter.

Quien llegó a recibir hasta 30 mil personas en su celebración de XV Años, luego de que sus padres publicaran una invitación que se hizo viral a través de redes sociales, reiteró que la política no es de su interés pues busca culminar sus estudios para enfocarse a la televisión.