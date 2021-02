Paul McCartney publicará el 2 de noviembre un libro autobiográfico a través de 154 canciones. El material se titulará Lyrics: 1956 to the present, tendrá un precio de 100 dólares (2 mil 100 pesos mexicanos).

Este libro sería el primero donde un exintegrante del famoso grupo The Beatles relata completamente su vida.

John Lennon sólo publicó dos libros de cuentos, poemas y dibujos. El libro Another Day In the Life de Ringo Starr se centró sólo en fotografías y George Harrison publicó el libro de recuerdos y retrospectiva I, Me, Mine en 1980.

En un anuncio publicado por las editoriales del McCartney, sus canciones tendrán un orden alfabético e incluirán comentarios del cantante sobre la historia detrás de las letras.

La edición estadunidense del libro estará dividida en dos volúmenes en una misma caja.

“Presentado junto con esto hay un tesoro de material del archivo personal de McCartney —borradores, cartas, fotografías— nunca visto, que también lo convierte en un archivo visual único de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos”.

Con información de Milenio.