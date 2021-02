El gobierno del Estado no permitirá que el crimen se introduzca en las campañas electorales, a través del financiamiento a candidatos, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa, quien exhortó a los actores políticos a que no acepten apoyo de la delincuencia.

“Impedir que el crimen, que la mafia se vincule a los procesos electorales, vamos a ser vigilantes de este asunto, vamos a ser vigilantes, así es que llamo a los partidos políticos, llamo a quienes busquen ser candidatos a que se abstengan de construir relaciones con criminales, con delincuentes, que no busquen apoyos de esas personas, apoyos económicos para sus campañas, no lo vamos a permitir, se los advierto, no lo vamos a permitir”, sentenció, el mandatario local.

Por otra parte, el jefe del Poder Ejecutivo estatal refirió que desde el inicio del proceso electoral, en noviembre del año pasado, su administración ha mantenido comunicación con los órganos electorales con el objetivo de reforzar la seguridad durante esta etapa, por lo que confió que prevalezca el orden y la paz.

“Hemos estado desde el inicio del proceso electoral en diálogo con órganos electorales, yo personalmente lo he hecho y tenemos toda una ruta para fortalecer los procesos, dotar con toda la infraestructura para que tengan todos los elementos los órganos electorales y mucho de ello es la seguridad de los trabajos que desarrollen las personas encargadas de todos los preparativos, ya lo estamos haciendo, también interviene el Ejército Mexicano, va a intervenir Guardia Nacional pero la Seguridad Pública del estado también lo hace y lo estamos haciendo desde el arranque del proceso electoral y antes”, dijo el mandatario local.

El gobernador reiteró que además de garantizar desde su administración que el proceso electoral sea equitativo, señaló que la prioridad es que el proceso electoral se desahogue en paz, por lo que reiteró el llamado a los partidos políticos a no candidatear a ningún personaje con presuntos antecedentes delincuenciales, pero también no recibir financiamiento de ellos.

Gobierno cuidará a candidatos que así lo soliciten

Por otra parte, el gobernador adelantó que su administración reforzará la seguridad en el proceso de campañas, pero además brindará seguridad a los candidatos que así lo soliciten, pues sería imposible cuidar a todos, ya que serán decenas de personas las que participen como aspirantes a candidatos.

“A los candidatos que nos pidan cuidarlos los vamos a cuidar, desde luego que sí, no podríamos cuidar a miles y miles de candidatos, no podríamos hacerlo, pero vamos a tener la capacidad para vigilar que los comicios se desarrollen en paz y que el voto sea libre”, dijo.

El mandatario local lamentó que "vivamos en una sociedad violenta", en donde “hay acceso a relaciones peligrosas, ilegales de personas con un comportamiento ilegal pueden tener relaciones con personas malas y eso genera una condición diferente a la que otros tiempos hubo”, dijo.

Cabe recordar que la elección de 2018 fue violenta, en este periodo participó como candidato, Miguel Barbosa, frente a Martha Érika Alonso, prevaleciendo presuntos actos fuera de la ley, lo que derivó en que se judicializara la elección.

Entrega-recepción de la Segob

Este jueves, Ana Lucía Hill Mayoral, participó por primera vez en la conferencia de prensa en su calidad de titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), refirió que esta en proceso la entrega-recepción de la dependencia y con ello comenzará una serie de reuniones con el personal para empaparse de los temas, aunque enfatizó en que el trabajo no se para por el cambio que se hizo en la dependencia.