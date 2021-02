El próximo 1 de marzo, al mediodía, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) junto con los auditores especiales del organismo deberán acudir ante los legisladores federales para ampliar la información de los informes individuales de la cuenta pública 2019, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara Baja, Mario Alberto Rodríguez.

De acuerdo a El Universal, Alberto Rodríguez explicó el miércoles previo que los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF acordaron solicitar a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) investigar al auditor especial Agustín Casos Rafael, por su desempeño en la fiscalización del informe del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Estamos solicitando, todos los diputados que conformamos la Junta Directiva, la solicitud a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), qué es, quién funge como Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, para que inicie las investigaciones de este asunto que tiene que ver con el famoso comunicado del auditor especial, Agustín Casos Rafael”, cita el medio nacional.

De acuerdo al diputado federal por Movimiento Ciudadano, sus homólogos determinaron desde el miércoles que se realicen investigaciones, por lo que rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidiera su intervención.

"No nos parece ajeno ni nos vamos a abstraer de esta realidad, pero lo que no queremos, sobre todo, es que se contaminen el proceso de las demás auditorías por un evento en particular, queramos desprestigiar”.