Miguel Ángel es médico particular, llegó la madrugada de este viernes a formarse para ser beneficiado con la vacuna contra Covid-19, pero como él decenas de personas formadas desde la noche del jueves y otras que se incorporaron la madrugada de este día desconocían que las dosis se terminaron, ningún funcionario de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal a cargo de Rodrigo Abdala Dartigues les dio información, por lo que ahí se mantuvieron.

Las 10 mil 725 vacunas contra el Covid-19 destinadas a San Andrés Cholula se terminaron el jueves, pero este viernes en el Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de Tlaxcalancingo y el Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui" se observaron a decenas de personas formadas, muchas adultas mayores que pasaron la noche en estos lugares y otras con alguna discapacidad.

Miguel Ángel es médico de profesión y relató que realizó su registro en la plataforma que dispuso el gobierno federal, al ser persona de la tercera edad, pues los médicos que ejercen en consultorios privados no fueron tomados en cuenta para vacunarlos, a pesar de que varios pacientes optan por acudir ellos antes de hospitalizarse cuando tienen síntomas de enfermedad.

#EnHilo 👉🏻 Médicos de consultorios particulares piden ser vacunados, pues refieren que también ellos son vulnerables contra el coronavirus. 💉🦠



🗨️ "Hay gente que viene de fuera", acusan.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/8CUFjzKPEL — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 26, 2021

“Me registré, soy médico y trato de vacunarme. Tengo amigos que trabajan en hospitales y en el sector público que están en línea Covid a ellos sí, incluso hasta la segunda dosis, pero tengo amigos médicos que están en hospital que no están en línea Covid y apenas los están apuntando, no sé si ayer ya lograron que los vacunaran”, dijo.

Ante la gran respuesta de la gente para acudir a vacunarse, consideró que debiera existir más orden para evitar las aglomeraciones: “Tenemos que estar conscientes de que va a depender de la disponibilidad de las vacunas, lo que pienso es que debieron con un calendario ordenar por primera letra del apellido y es la convocatoria, avisar dos o tres días antes por radio y televisión”, dijo.

Carmen Hernández es otra de las decenas de personas quienes se formaron para recibir la vacuna, llegó desde las tres de la mañana de este viernes, proveniente de la Ciudad de Puebla, aunque le dieron un folio señaló que no alcanzó vacuna y hay hermetismo para dar información.

#EnHilo 👉🏻 Se mantiene la incertidumbre sobre si adultos de la tercera edad recibirán una dosis de la vacuna contra el coronavirus. 😷



🗨️ "Nos anotaron, pero que no es válido que tengamos folio, de nada sirve", acusan.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/fjXTYeyDn4 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 26, 2021

“Yo estoy desde las tres de la mañana, nada, dicen que ya no hay vacunas, pero no nos han dicho nada oficialmente, yo vengo de Puebla. Nos anotaron, pero que no es válido de que tengamos folio, de nada sirve”, dijo.

Otro caos se generó en San Andrés ahora por la falta de información del gobierno federal, a los centros de vacunación llegaron elementos de la Guardia Nacional, para evitar un posible conato de bronca, ante la molestia e inconformidad de la gente que ya no alcanzó vacuna y que no fue informada.