Esta semana la compañía de juguetes Hasbro dio a conocer que ha tomado la decisión de que el reconocido "Señor Cara de Papa" dejará de llamarse "señor" con la finalidad de que la popular línea de juguetes sea neutral en cuanto al género y con ello, atraiga a una base más amplia de consumidores.

A partir de otoño, Hasbro presentará una nueva imagen de los juguetes en la que en lugar de ser vendidos como "Señor y Señora" serán dos papas "adultas" sin género, una papa "bebé" y 42 accesorios, según una portavoz.

De acuerdo con el equipo de comunicación de Hasbro, esta medida permitirá que los niños decidan el género de los padres, en lugar de que se les diga que son el "Señor" y "Señora".

Luego de que se diera a conocer dicha medida, la acción generó críticas y un sinfín de bromas en las redes sociales argumentando que esta es una muestra más de la "agenda moderna".

Ante los señalamientos, Hasbro informó en un tuit que los juguetes de género no desaparecerían del todo.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ