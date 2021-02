Las burlas hacia la cultura asiática no son un tema nuevo, sin embargo, actualmente se busca acabar con los señalamientos basados en estereotipos y xenofobia, tal y como ocurrió en Alemania cuando el presentador, Matthias Matuschik, causó polémica e indignación en su programa de radio, tras comparar a BTS, famoso grupo de K-Pop como un "virus".

En su programa de Radio en la cadena Bayern3, el famoso locutor mostró su inconformidad por el cover de la canción "Fix You" de Coldplay para el Unplugged de MTV.

Al señalar su "mal gusto", Matthias Matuschik comparó a BTS con una "especie de virus de mier$% para el que ojalá pronto salga la vacuna".

No obstante, también deseó que pronto exista un "castigo" para la banda de K-Pop más popular del mundo.

"El castigo por hacer una versión de Coldplay debería ser pasar 20 años de vacaciones en Corea del Norte".

[ENG TRANSLATION]



tw // racism



a german radio host was talking immensely badly about BTS, comparing them to COVID and mentioning blasphemy and north korea, this can’t be tolerated!

pls email bighit about this as well!

(video by @fairiesvmns)#RassismusBeiBayern3#Bayern3Racist pic.twitter.com/MjZ2kXLyiu